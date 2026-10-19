Partizan pomera meč u Kupu Srbije? Crno-beli u Valjevu sedam dana posle ostalih
FK Partizan treba svoj meč u Kupu Srbije da igra 28. oktobra protiv Budućnost Krušika na gostovanju, međutim vrlo moguće da će se taj meč pomeriti.
Kako saznaje Meridian sport, Partizanovo gostovanje u Valjevu trebalo bi da se odloži za sedam dana kasnije. Prema informacijama pomenutog portala, crno-beli bi na megdan ekipi Budućnost Krušik mogli u sredu, 4. novembra, a razlog je zaostala prvenstvena utakmica sa nišim Radničkim.
Ukoliko sve protekne po planu, Partizan će po svemu sudeći termin predviđen za mečeve Kupa iskoristiti za obavezu odigravanja susreta sa Nišlijama, koji je trebalo da se odigra još 9. avgusta, ali je odložen zbog izazova crno-belih na evropskoj pozornici.
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