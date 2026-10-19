Da li je Partizan pokraden u Pančevu? Zbog ovoga su se oglasili iz Humske... (VIDEO)
Fudbalski klub Partizan poražen je od Železničara u Pančevu (1:0), u okviru 12. kola Superlige.
Nakon čak šestog poraza u tekućoj sezoni Superlige Srbije crno-beli su izuzetno nezadovoljni suđenjem arbitra Jeknića.
Prvo je o tome govorio Saša Ilić koji je odmah nakon meča izneo svoje viđenje utakmice, zatim je Partizan pred ponoć pisao saopštenje o dešavanjima u Pančevu, a onda se oglasio još jednom. Ovog puta objavljivanjem snimka.
Partizan je na društvene mreže postavio snimak za koji smatra da je sporan. Ibrahim Zubairu je presekao dodavanje unutar kaznenog prostora i pokušao da stvori priliku za crno-bele, ali je Davorin Tošić uspeo da ga zagradi i izbaci loptu iz opasne zone nakon svoje velike greške.
Ipak, fudbaler Železničara je tom prilikom loptu zakačio i rukom, što su videli igrači Partizana. Pogledajte:
Klub iz Humske već je govorio o ovom detalju u saopštenju koje je izdao, ali je i snimkom želeo da dokumentuje situaciju za koju smatraju da je pogrešno procenjena.
Pored odluke sudije Jeknića da ne dosudi penal u Partizanu su kivni i na VAR sobu koja se nije oglasila, dok je intervenisala kod direktnog crvenog kartona Marija Jurčevića. Tada su kolege uz pomoć tehnologije uticale na Jeknića da preinači odluku o žutom kartonu.
Preporučujemo
CRNO-BELI MOGU DA BIRAJU POJAČANjA! Evo koji su igrači otpušteni u NBA ligi
18. 10. 2026. u 23:25
ČUDESNI LACIO NE STAJE: Nebesko-plavi razbili Juventus usred Torina (VIDEO)
18. 10. 2026. u 22:56
Dušan Alimpijević vodio Bešiktaš do pobede u derbiju Istanbula
18. 10. 2026. u 22:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Denver se oglasio: Problemi za tim u kom nastupa Nikola Jokić
Oglasio se klub u kom nastupa Nikola Jokić.
17. 10. 2026. u 20:49
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)