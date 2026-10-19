Da li je Partizan pokraden u Pančevu? Zbog ovoga su se oglasili iz Humske... (VIDEO)

Fudbalski klub Partizan poražen je od Železničara u Pančevu (1:0), u okviru 12. kola Superlige.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon čak šestog poraza u tekućoj sezoni Superlige Srbije crno-beli su izuzetno nezadovoljni suđenjem arbitra Jeknića.

Prvo je o tome govorio Saša Ilić koji je odmah nakon meča izneo svoje viđenje utakmice, zatim je Partizan pred ponoć pisao saopštenje o dešavanjima u Pančevu, a onda se oglasio još jednom. Ovog puta objavljivanjem snimka.

Partizan je na društvene mreže postavio snimak za koji smatra da je sporan. Ibrahim Zubairu je presekao dodavanje unutar kaznenog prostora i pokušao da stvori priliku za crno-bele, ali je Davorin Tošić uspeo da ga zagradi i izbaci loptu iz opasne zone nakon svoje velike greške.

Nova pravila fudbalske igre. https://t.co/X6MJgQL0A8 — FK Partizan (@FKPartizanBG) October 18, 2026

Ipak, fudbaler Železničara je tom prilikom loptu zakačio i rukom, što su videli igrači Partizana. Pogledajte:

Klub iz Humske već je govorio o ovom detalju u saopštenju koje je izdao, ali je i snimkom želeo da dokumentuje situaciju za koju smatraju da je pogrešno procenjena.

Pored odluke sudije Jeknića da ne dosudi penal u Partizanu su kivni i na VAR sobu koja se nije oglasila, dok je intervenisala kod direktnog crvenog kartona Marija Jurčevića. Tada su kolege uz pomoć tehnologije uticale na Jeknića da preinači odluku o žutom kartonu.