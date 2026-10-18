CRNO-BELI MOGU DA BIRAJU POJAČANJA! Evo koji su igrači otpušteni u NBA ligi

Spisak slobodnih košarkaša je prilično dugačak.

FOTO: N. Skenderija

Očajnički su pojačanja potrebna Partizanu, koji je u novu sezonu ušao sa kratkim rosterom, na šta su se dodatno nadovezali problemi sa povredama. Trener Đoan Penjaroja i dalje ne može da računa na kapitena Vanju Marinkovića, dok su van stroja još krilni centar Derek Vilis i centar Tonje Džekiri, pa je u Humskoj s razlogom upaljen alarm.

Za duel sa Bosnom u ABA ligi stručni štab crno-belih je na raspolaganju imao samo 12 košarkaša, a tek sledi paklen raspored u Evroligi. Navijači polako gube strpljenje, zahtevaju od sportskog sektora i čelnika kluba da što pre reaguju i zaoštre konkurenciju, dok predsednik Ostoja Mijailović tvrdi da je sve pod kontrolom, da je novac spreman i da će novajlije uskoro biti ozvaničene.

U međuvremenu je u NBA ligi odrađen presek (cut), odnosno otpušteni su igrači koji nisu uspeli da se izbore za ugovore. I upravo među njima treba tražiti potencijalna pojačanja za "parni valjak", kom je neophodan još jedan klasičan šuter na pozicijama dva ili tri, ali i osveženje na "četvorci".

Poznati američki novinari i košarkaški insajderi Bret Sigel, Kit Smit, Šems Čarnija, Majkl Skoto, Mark Stajn i Džejms Hem sastavili su spisak slobodnih agenata u najjačoj ligi sveta. I već se uveliko spekuliše da je, recimo, bek Brendon Boston na pragu dogovora sa Bešiktašem koji vodi srpski trener Dušan Alimpijević, pošto Čikago ne računa više na njega.

Kada je reč o onome što Partizanu treba, zanimljive opcije u reketu mogle bi da budu Orlando Robinson, Očaji Agbadži i Dru Tajm, koje su otpustili Čikago, Njujork i Minesota.

Kao dobra rešenja na spoljnim pozicijama izdvajaju se Pet Konaton (Šarlot), Kevin Noks (Orlando), Hejvud Hajsmit (Finiks) i Kendal Braun (San Antonio), dok bi eventualno angažovanje odličnog šutera Brusa Brauna (Njujork) bilo ogromno iznenađenje i ozbiljna transfer bomba, s obzirom na njegovu reputaciju.

SPISAK OTPUŠTENIH IGRAČA U NBA LIGI

Oklahoma - Endrju Holifild, Entoni Pričard, Žair Smit, Darik Vajthed, Badi Bohajm, Nejt Džonson, Lamar Vilkerson, Kristof Tili

Indijana – Džejms Džonson, Keba Keita, Rienk Mast

Čikago – Brendon Boston, Dru Piterson, Džejlen Bridžis, Orlando Robinson

Dalas – Giljerme Dijaz-Grejem, Horhe Dijaz-Grejem, Džon Pulakidas, Set Lundi

San Antonio – Kendal Braun

LA Lejkersi – Rafael Kastro, Anivaniva Tejt-Džons

Memfis – Zek Klivlend

Šarlot – Pet Konaton

Filadelfija – Dilion Džons, Kris Kerol, Džamir Nilson, Taje Filds

Nju Orleans – Hanter Dikinson, Kejleb Hjustan, Kobe Bafkin

Njujork – Brus Braun, Očaji Agbadži

Finiks – Hejvud Hajsmit, Kenedi Čendler, Filip Viler

Denver – Dejn Gudvin, Kolman Hokins, Emanuel Miler

Majami – Ezra Ausar, Kejlor Keli, Gejb Madsen, Benz Mbeng

Minesota – Enrike Frimen, Kej Džej Martin, Norčad Omijer, Antonio Rivs, Dru Tajm

Vašington – Trevor Kils, Kris Livingston, Alondes Vilijams

Portland – Džeremi Sočan

Golden Stejt – Tajler Barton, Dejlen Teri, Aleks Tuhi

Juta – Tamar Bejts, Džonas Aido

Hjuston – Brajs Heris, Kameron Metjuz, Kejleb Mekonel

Milvoki – Pit Nens, Džoni Brum, Džejk Stivens

LA Klipersi – Nejtan Mensah, Mije Oni, Džahmil Telfort, Blejk Vesli

Atlanta – Kameron Korhen, Kobi Džonson

Orlando – Malaki Branham, Džej Di Dejvison, Kevin Noks

Sakramento – Elfrid Pejton, Tristan Njuton, Viktor Lahin

Klivlend – Rašun Egi, Zek Ostin, Trevon Spajlers, Noam Javok

Toronto – Nimari Barnet, Džejlen Selestin, Tajson Degenhart, Tajrik Ki, Džamarion Šarp

Boston – Taker Devris, Hejden Grej, Gejb Mekglotan, Miloš Uzan

Detroit – Džon Ukomadu, Brajs Vilijams