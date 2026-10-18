Košarka

Bobi Marjanović se latio muže koza, pa priznao: "Ovo je teže od košarke!"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 10. 2026. u 20:13

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Boban Marjanović ponovo je oduševio javnost svojom neposrednošću i smislom za humor, a ovog puta našao se u ulozi koja nema mnogo dodirnih tačaka sa košarkaškim parketom.

Боби Марјановић се латио муже коза, па признао: Ово је теже од кошарке!

FOTO: Instagram/Boban/Printskrin

Nekadašnji košarkaš Hemofarma, Crvene zvezde i brojnih NBA klubova oprobao se u poljoprivrednim poslovima. Nakon što je učestvovao u baliranju sena, popularni Bobi prihvatio se i muže koza.

– Došao sam da provedem vreme sa pravim "goatovima" – rekao je Marjanović uz osmeh, poigravši se engleskom rečju GOAT, koja se koristi za označavanje najboljih svih vremena.

Ipak, iako je navikao na fizičke izazove na košarkaškom terenu, Boban je brzo shvatio da ni seoski poslovi nisu nimalo laki. Priznao je da je muža koza znatno teža nego što je očekivao, pa je tako još jednom pokazao da je spreman da se oproba i van svoje zone komfora.

Kako se snašao u ulozi kozara i kako je izgledala njegova avantura na selu, pogledajte u video-snimku na kraju teksta.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

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