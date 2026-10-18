Pavlović se radovao, Krstović pogodio: Milan bolji od Atalante u Seriji A (VIDEO)

MILAN je u 7. kolu Serije A na "San Siru" pobedio Atalantu sa 3:2.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

"Rosoneri" su potvrdili dobru formu, pošto im je ovo bio treći trijumf na poslednje četiri utakmice.

Izabranici Rubena Amorima su dominirali i igrali sjajno u prvih sat vremena kad su imali prednost od 3:0.

U prvom poluvremenu su za domaćina pogađali Gonzalo Ramos sa bele tačke u 24. minutu i Adrijen Rabio u 43.

Portugalac je u 57. minutu još jednom imao priliku da pogodi sa 11 meatara, ali nije bio precizan. Ipak, samo minut kasnije na 3:0 povećao je Mario Gila.

Proigrala je "boginja provincije" od tog momenta i uspela da unese neizvesnost u utakmicu. Igrao se 66. minut kad je Đanluka Gaetano smanjio prednost.

Tu nije bio kraj uzbuđenjima. Bivši napadač Crvene zvezde, Nikola Krstović je u 81. minutu savladao Majka Manjana za 3:2.

Iako je bilo još vremena za Atalantu da izbegne poraz, to nije uspela da uradi i prekinula je seriju od dve pobede.

Milan četvrti na tabeli Serije A sa 15 bodova, ekipa iz Bergama zauzima 10. mesto sa devet bodova.

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