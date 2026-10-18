Svet

KAO PUŠTENI SA LANCA, PO NALOGU: Gori Milano, vandali pale i pljačkaju sve pred sobom - Očekuje se obraćanje Đorđe Meloni

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

18. 10. 2026. u 22:49

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ITALIJA je zahvaćena haosom, dok maskirani tinejdžeri divljaju ulicama, razbijaju izloge prodavnica i potom ih pljačkaju.

КАО ПУШТЕНИ СА ЛАНЦА, ПО НАЛОГУ: Гори Милано, вандали пале и пљачкају све пред собом - Очекује се обраћање Ђорђе Мелони

AlArabiyaEnglish/printscreen/youtube

Italijanska premijerka Đorđa Meloni osudila je mlade, nazvavši ih „bandama huligana“, dok se talasi nasilnih nereda šire Evropom, prenosi San. 

Vandali su razbijali prozore, palili vatru i bacali velike komade šuta na policiju za razbijanje demonstracija, pretvarajući centralni trg u Milanu u pravo bojno polje.

Na uznemirujućim video-snimcima vide se mladići sa fantomkama kako gaze po automobilima dok prave selfije, a kante za smeće koriste kao ovnove za razbijanje izloga prodavnica.

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