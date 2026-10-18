KAO PUŠTENI SA LANCA, PO NALOGU: Gori Milano, vandali pale i pljačkaju sve pred sobom - Očekuje se obraćanje Đorđe Meloni
ITALIJA je zahvaćena haosom, dok maskirani tinejdžeri divljaju ulicama, razbijaju izloge prodavnica i potom ih pljačkaju.
Italijanska premijerka Đorđa Meloni osudila je mlade, nazvavši ih „bandama huligana“, dok se talasi nasilnih nereda šire Evropom, prenosi San.
Vandali su razbijali prozore, palili vatru i bacali velike komade šuta na policiju za razbijanje demonstracija, pretvarajući centralni trg u Milanu u pravo bojno polje.
Na uznemirujućim video-snimcima vide se mladići sa fantomkama kako gaze po automobilima dok prave selfije, a kante za smeće koriste kao ovnove za razbijanje izloga prodavnica.
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