KAO PUŠTENI SA LANCA, PO NALOGU: Gori Milano, vandali pale i pljačkaju sve pred sobom - Očekuje se obraćanje Đorđe Meloni

ITALIJA je zahvaćena haosom, dok maskirani tinejdžeri divljaju ulicama, razbijaju izloge prodavnica i potom ih pljačkaju.

AlArabiyaEnglish/printscreen/youtube

Italijanska premijerka Đorđa Meloni osudila je mlade, nazvavši ih „bandama huligana“, dok se talasi nasilnih nereda šire Evropom, prenosi San.

Vandali su razbijali prozore, palili vatru i bacali velike komade šuta na policiju za razbijanje demonstracija, pretvarajući centralni trg u Milanu u pravo bojno polje.

Na uznemirujućim video-snimcima vide se mladići sa fantomkama kako gaze po automobilima dok prave selfije, a kante za smeće koriste kao ovnove za razbijanje izloga prodavnica.