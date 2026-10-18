Svet

HAOS U MILANU: Demonstranti razbijali izloge i palili ulice, uhapšeno preko 60 osoba (FOTO)

Jelena Ždralić

18. 10. 2026. u 22:47

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POLICIJA u Milanu sukobila se danas sa demonstrantima koji su bacali kamenje i pljačkali prodavnice tokom drugog dana protesta zbog loših javnih usluga i rasta troškova života, a više od 60 demonstranata privedeno je u policijsku stanicu, prenosi Rojters.

ХАОС У МИЛАНУ: Демонстранти разбијали излоге и палили улице, ухапшено преко 60 особа (ФОТО)

Stefano Porta/LaPresse via AP

Policija koja je imala opremu za razbijanje demonstracija, upotrebila je suzavac i vodene topove nakon što je nekoliko stotina demonstranata sa kapuljačama razbilo izloge prodavnica i zapalilo kante za smeće u blizini centralnog trga Pjaca Duomo.

Stefano Porta/LaPresse via AP

Do incidenata je došlo dan nakon sličnih nemira u nekoliko italijanskih gradova a policija je danas saopštila da je ukupno 28 demonstranata uhapšeno nakon sličnih sukoba koji su juče izbili u gradovima na severu zemlje, među kojima su: Milano, Bolonja, Breša, Bergamo i Torino.

Stefano Porta/LaPresse via AP

Italijanska premijerka,Đorđa Meloni, osudila je danas nasilje i najavila da će vlada sutra zasedati da bi se razgovaralo o načinima da se reši nastala situacija.

(Tanjug)

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