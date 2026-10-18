HAOS U MILANU: Demonstranti razbijali izloge i palili ulice, uhapšeno preko 60 osoba (FOTO)
POLICIJA u Milanu sukobila se danas sa demonstrantima koji su bacali kamenje i pljačkali prodavnice tokom drugog dana protesta zbog loših javnih usluga i rasta troškova života, a više od 60 demonstranata privedeno je u policijsku stanicu, prenosi Rojters.
Policija koja je imala opremu za razbijanje demonstracija, upotrebila je suzavac i vodene topove nakon što je nekoliko stotina demonstranata sa kapuljačama razbilo izloge prodavnica i zapalilo kante za smeće u blizini centralnog trga Pjaca Duomo.
Do incidenata je došlo dan nakon sličnih nemira u nekoliko italijanskih gradova a policija je danas saopštila da je ukupno 28 demonstranata uhapšeno nakon sličnih sukoba koji su juče izbili u gradovima na severu zemlje, među kojima su: Milano, Bolonja, Breša, Bergamo i Torino.
Italijanska premijerka,Đorđa Meloni, osudila je danas nasilje i najavila da će vlada sutra zasedati da bi se razgovaralo o načinima da se reši nastala situacija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Brnabić otkrila plan blokadera: Udariće nikad žešće na porodicu Aleksandra Vučića!
Preporučujemo
MELANŠON OSUDIO NASILjE TOKOM PROTESTA U PARIZU: "Ne slušajte premijera, ne birajte stranu"
18. 10. 2026. u 20:55
PRVA ŽRTVA DEMONSTRACIJA U PARIZU: Zapaljena zgrada iz 19. veka, rekordni broj hapšenja
18. 10. 2026. u 12:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)