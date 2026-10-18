Četvrto isključenje za Partizan ove sezone: Mario Jurčević dobio crveni karton protiv Železničara (VIDEO)
TEK što se vratio na teren posle teške povrede, Mario Jurčević mora na novu pauzu.
Ovoga puta zbog crvenog kartona koji je dobio u Pančevu na utakmici 12. kola Superlige Srbije protiv Železničara.
Igrao se 74. minut kada je loptu u prostor dobio Aleksa Kuljanin. Slovenac ga je povukao sa leđa i sudija Stefan Jeknić je najpre pokazao žuti karton levom beku crno-belih.
Ipak, nakon poziva iz VAR sobe otišao je i pogledao snimak, zatim je preinačio odluku, poništio je žuti i pokazao crveni karton.
Zanimljivo, Partizanu je ovo četvrti crveni karton u prvenstvu. Pre ove utakmice isključenje su zaradili protiv IMT-a, Radničkog 1923 i Radnika.
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