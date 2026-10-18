Fudbal

Četvrto isključenje za Partizan ove sezone: Mario Jurčević dobio crveni karton protiv Železničara (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

18. 10. 2026. u 20:27

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TEK što se vratio na teren posle teške povrede, Mario Jurčević mora na novu pauzu.

Четврто искључење за Партизан ове сезоне: Марио Јурчевић добио црвени картон против Железничара (ВИДЕО)

FOTO: FK Partizan

Ovoga puta zbog crvenog kartona koji je dobio u Pančevu na utakmici 12. kola Superlige Srbije protiv Železničara.

Igrao se 74. minut kada je loptu u prostor dobio Aleksa Kuljanin. Slovenac ga je povukao sa leđa i sudija Stefan Jeknić je najpre pokazao žuti karton levom beku crno-belih.

Ipak, nakon poziva iz VAR sobe otišao je i pogledao snimak, zatim je preinačio odluku, poništio je žuti i pokazao crveni karton.

Zanimljivo, Partizanu je ovo četvrti crveni karton u prvenstvu. Pre ove utakmice isključenje su zaradili protiv IMT-a, Radničkog 1923 i Radnika.

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