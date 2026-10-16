Zvezda oštećena kod prvog gola: Kako je moguće da se ruka igrača Lugana ne računa? Ali kad on povlači linije...

Sudijski ekspert Dejan Nedić dao je zanimljivu izjavu na ono što se i sam klub žalio

Foto: Arena Sport/Printskrin

Crvena zvezda ima puno pravo da bude ogorčena na suđenje nemačkog arbitra Florijana Badštubnera i njegovih pomoćnika u prvom kolu Lige konferencije protiv Lugana. Srpski šampion smatra da je drastično oštećen, ne samo zbog spornog penala u sudijskoj nadoknadi, već pre svega zbog prvog gola švajcarskog tima koji je postigao Albijan Ajeti, a za koji na Marakani tvrde da je postignut iz čistog ofsajda.

Da bes crveno-belih i trenera Alberta Rijere, koji je takođe najavio žalbe UEFA-i zbog sličnog tretmana, nije bez osnova, potvrdio je i poznati sudijski ekspert Dejan Nedić.

Analizirajući sporne situacije, Nedić je na RTS ukazao na nedopustive greške kako glavnog arbitra, tako i VAR sobe predvođene Nemcem Kristijanom Dankertom.

Nedić je na samom početku istakao da je UEFA za ovaj meč delegirala sudiju koji nije na najvišem nivou, što se odrazilo na kriterijum suđenja.

- Ovo je za njih treća liga (Liga konferencije), pa se delegira sudija koji je druga klasa, druga divizija. U jednoj od spornih situacija na terenu dosuđen je prekršaj, iako je to bila potpuno čista situacija. Start je bio na čistu loptu, nikakvog faula tu nije bilo. Fudbal nije balet, mora da se igra sa određenom snagom, a kolega sudija apsolutno nije bio u pravu što je to okarakterisao kao prekršaj - jasan je bio Nedić.

Ipak, najveća bura digla se oko prvog gola Lugana. Ljudi iz Zvezde su već priložili fotografije na kojima se jasno vidi da je napadač Lugana bio ispred odbrane srpskog tima. Nedić je do detalja objasnio apsurdnu situaciju iz VAR sobe, podsetivši na "starog znanca" srpskog fudbala, Kristijana Dankerta.

- Ovde je čuveni VAR sudija Dankert, onaj isti koji nam je već 'došao glave' u Rusiji, povlačio linije. Da nema VAR-a, svi bismo se radovali poništenom golu. Svi smo na terenu videli da je to čist ofsajd. Međutim, kada je Nemac Dankert povukao liniju, dobili smo potpuni apsurd - ističe Nedić i objašnjava kako je VAR soba "nacrtala" regularan gol za Švajcarce:

- Šta smo dobili njegovim povlačenjem linija? Dobili smo to da se računa ruka Zvezdinog igrača sa brojem tri, dok se ruka njihovog napadača sa brojem devet uopšte ne računa! Ruka Zvezdinog defanzivca je napred i ona je uzeta kao parametar, zbog pravila kako se tretira ruka odbrambenog igrača u kaznenom prostoru, dok se ruka napadača zanemaruje.