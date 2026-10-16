Ima li kraja lošim vestima? Zvezda izgubila od Lugana, pa saznala najgori mogući scenario!
Crveno-beli ispustili pobedu u Švajcarskoj.
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvom kolu Lige konferencija na gostovanju Luganu (2:3).
Iako je tim Alberta Rijere vodio do 84. minuta, potom promašio veliku šansu preko Dijenga, na kraju je primio dva pogotka i teren napustio pognutih glava.
Da stvar bude gora, crveo-belima je stiglo još loših vesti iz UEFA, tačnije sa ostalih stadiona. Istina, još uvek ništa nije izgubljeno i ovo je samo početak, ali će klub sa Marakane morati što pre da se trgne i već protiv danskog Kopenhagena upiše pobedu.
Međutim, srpski prvak je u velikom problemu za sledeću sezonu, jer im koeficijent opada. Tačnije briše im se čak 15 bodova osvojenih u sezoni 21/22 kada su igrali osminu finala Lige Evrope protiv Glazgov Rendžersa. Zbog toga, crveno-beli su na "svega" 34 boda i već u startu su pali za osam pozicija na UEFA rang listi i zauzimaju 63. poziciju.
Ono što nije dobro jeste činjenica da su ih prestigli direktni konkurenti u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a to su Slovan, Karabah, Dinamo iz Zagreba, Sparta i Slavija iz Praga, Ferencvaroš...
To je loše po Zvezdu, jer ukoliko Beograđani ne poprave koeficijent mogli bi da ostanu bez povlašćenog statusa u plej-ofu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja.
Otežavajuću prepreku čini podatak da je Zvezda u "minus" fazi, odnosno morala bi prvo da osvoji tri boda (pobeda i remi) kako bi se našla u situaciji da prihoduje, jer su njeni rivali (pre svih Dinamo i Ferencvaroš) već upisali pobede i igraju Ligu Evrope gde ima dve utakmice više u ligaškoj fazi, onda ovo svakako ne zvuči dobro.
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