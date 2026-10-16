Fudbal

Ima li kraja lošim vestima? Zvezda izgubila od Lugana, pa saznala najgori mogući scenario!

Новости.онлине/С.С.

16. 10. 2026. u 13:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crveno-beli ispustili pobedu u Švajcarskoj.

Има ли краја лошим вестима? Звезда изгубила од Лугана, па сазнала најгори могући сценарио!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvom kolu Lige konferencija na gostovanju Luganu (2:3).

Iako je tim Alberta Rijere vodio do 84. minuta, potom promašio veliku šansu preko Dijenga, na kraju je primio dva pogotka i teren napustio pognutih glava.

Da stvar bude gora, crveo-belima je stiglo još loših vesti iz UEFA, tačnije sa ostalih stadiona. Istina, još uvek ništa nije izgubljeno i ovo je samo početak, ali će klub sa Marakane morati što pre da se trgne i već protiv danskog Kopenhagena upiše pobedu.

Međutim, srpski prvak je u velikom problemu za sledeću sezonu, jer im koeficijent opada. Tačnije briše im se čak 15 bodova osvojenih u sezoni 21/22 kada su igrali osminu finala Lige Evrope protiv Glazgov Rendžersa. Zbog toga, crveno-beli su na "svega" 34 boda i već u startu su pali za osam pozicija na UEFA rang listi i zauzimaju 63. poziciju.

Ono što nije dobro jeste činjenica da su ih prestigli direktni konkurenti u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a to su Slovan, Karabah, Dinamo iz Zagreba, Sparta i Slavija iz Praga, Ferencvaroš...

To je loše po Zvezdu, jer ukoliko Beograđani ne poprave koeficijent mogli bi da ostanu bez povlašćenog statusa u plej-ofu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja.

Otežavajuću prepreku čini podatak da je Zvezda u "minus" fazi, odnosno morala bi prvo da osvoji tri boda (pobeda i remi) kako bi se našla u situaciji da prihoduje, jer su njeni rivali (pre svih Dinamo i Ferencvaroš) već upisali pobede i igraju Ligu Evrope gde ima dve utakmice više u ligaškoj fazi, onda ovo svakako ne zvuči dobro.

БОНУС ВИДЕО: Селектор САД Стив Кер купио деонице Мајорке

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MAJCI DUGUJEM VELIKO IZVINJENJE: Slađana Tomašević otvorila dušu - Nisam je poslušala, moj privatni život je ispaštao

"MAJCI DUGUJEM VELIKO IZVINjENjE": Slađana Tomašević otvorila dušu - "Nisam je poslušala, moj privatni život je ispaštao"