Jeziva ispovest evropskog i svetskog prvaka: Video sam krv, dim i čuo vrisku! Promena mesta mi je spasila život

Prošlo je skoro deceniju od tog događaja

Foto: Instagram/mikelmerino

Fudbaler Arsenala i reprezentativac Španije Mikel Merino otkrio je potresne detalje napada na autobus Borusije Dortmund iz 2017. godine, kada su tri eksplozivne naprave detonirane u blizini vozila nemačkog kluba.

Španski vezista tada je imao samo 20 godina, a danas, gotovo deceniju kasnije, i dalje se jasno seća stravičnih trenutaka u kojima je, kako sam priznaje, pukom slučajnošću možda izbegao najgori mogući scenario.

Merino je u to vreme nastupao za Borusiju Dortmund, a ekipa se autobusom kretala ka stadionu pred utakmicu četvrtfinala Lige šampiona protiv Monaka. Međutim, put do stadiona pretvorio se u noćnu moru. Eksplozije su potresle autobus, među igračima je zavladala panika, a fudbaleri su se suočili sa prizorima koje nikada neće zaboraviti.

U napadu je teško povređen španski defanzivac Mark Bartra, koji je zadobio povrede ruke i morao je da bude hospitalizovan. Merino je, sa druge strane, prošao bez težih fizičkih posledica, ali je tek kasnije shvatio koliko je malo nedostajalo da se i sam nađe na mestu svog saigrača.

- Mislim da imam anđela čuvara. Zaista sam srećan što sam živ. Imao sam 20 godina i igrao za Dortmund kada su tri bombe eksplodirale pored našeg autobusa na putu ka utakmici Lige šampiona. Čuo se zaglušujući prasak, a onda se autobus gotovo prevrnuo. Pogledao sam iza sebe i video krv na podu. Dim, vrisku - prisetio se Merino u ispovesti za „The Players' Tribune“.

JEDNA ODLUKA MOGLA JE DA MU PROMENI ŽIVOT

Ipak, najjeziviji detalj ove priče krije se u onome što je Merino uradio neposredno pre napada. Španski fudbaler imao je svoje uobičajeno mesto u autobusu, pored Marka Bartra. Međutim, tog dana odlučio je da sedne negde drugde.

- Razlog nije imao nikakve veze sa bezbednošću, niti je mogao da pretpostavi šta će se dogoditi nekoliko trenutaka kasnije. Jednostavno, noge su mu bile umorne, pa je odlučio da promeni mesto i smesti se na sedište koje je mogao da obori i na kojem mu je bilo udobnije.

Ta naizgled potpuno beznačajna odluka mogla je da mu spase život.

- Tog dana moje sedište bilo je prazno. Noge su mi bile pomalo umorne, a sedišta napred mogla su da se obore. Zato sam seo tamo. Možda mi je to spaslo život - ispričao je Merino.

Tek narednog dana postao je svestan koliko je situacija bila ozbiljna. Dok je u bolnici čekao vesti o Bartri, saznao je detalj koji ga je dodatno potresao. Komad šrapnela zabio se u naslon za glavu sedišta na kojem je inače sedeo, upravo pored mesta na kojem se nalazio njegov povređeni saigrač.

- Te večeri sam bio u bolnici i čekao vesti o Marku Bartri, koji je imao teško povređen zglob. Sledećeg dana neko mi je rekao da se ogroman komad šrapnela zabio u naslon za glavu sedišta pored Marka. To je bilo moje uobičajeno mesto - otkrio je španski reprezentativac.

Napad na autobus Borusije Dortmund dogodio se 11. aprila 2017. godine, neposredno pre prve utakmice četvrtfinala Lige šampiona protiv Monaka. Zbog eksplozija, susret je odložen za naredni dan, a događaj je izazvao šok širom fudbalskog sveta.

Istraga je pokazala da je reč o namerno izazvanim eksplozijama, a napad je ostavio duboke posledice na igrače i članove stručnog štaba nemačkog kluba. U tim trenucima fudbal je bio potpuno nevažan, a jedino što je bilo bitno jeste da se utvrdi ko je povređen i da li su svi uspeli da se izvuku na sigurno.