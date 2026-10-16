Bomba: Zvezda dovodi centra iz NBA lige

Koloko stiže na Mali Kalemegdan

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Košarkaški klub Crvena zvezda nalazi se u završnoj fazi pregovora oko angažovanja kamerunskog centra Kristijana Koloka (24), preneli su španski mediji!

Kako navodi "LaCentralACB", beogradski klub je ostvario značajan napredak u pregovorima sa košarkašem koji je nedavno postao slobodan igrač, nakon što je raskinuo ugovor sa NBA ekipom Njuorleans Pelikansima. Za usluge kamerunskog centra prethodno je interesovanje pokazalo još nekoliko timova.

Koloko (216 cm) je koledž karijeru proveo na Univerzitetu Arizona (2019–2022), gde je proglašen za najboljeg defanzivca konferencije. Na NBA draftu 2022. godine izabran je kao 33. pik od strane Toronto Reptorsa.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 🇷🇸 El Estrella Roja está cerca de llegar a un acuerdo con Christian Koloko según hemos podido saber. ℹ️ El club de Belgrado avanza en las negociaciones con el interior camerunés quien fue cortado por los Pelicans. Otros equipos también se habían interesado. https://t.co/2J9vdkTFkw — La Central ACB (@LaCentralACB) October 16, 2026

Tokom dosadašnje profesionalne karijere nastupao je i za Toronto Reptorse i Los Anđeles Lejkerse.

Kamerunski košarkaš je propustio čitavu takmičarsku sezonu 2023/24. zbog zdravstvenih problema sa krvnim ugrušcima, zbog čega je i otpušten iz Toronta početkom godine. Nakon uspešnog lečenja, nedavno je dobio zvaničnu dozvolu medicinskog panela za povratak profesionalnoj košarci.