SRBIJI JE MESTO NA VELIKOJ SCENI: Kapiten Srbije o planovima reprezentacije

FUDBALSKOJ reprezentaciji Srbije ne ide u ovogodišnjoj Ligi nacija baš onako kako je zamislio selektor Veljko Paunović i kako su poželeli navijači. Ali, zasad je najveća, uslovno rečeno pobeda "orlova" povratak rekordera po broju mečeva Dušana Tadića (37) u jato selekcije.

FOTO: M. Vukadinović

Velemajstor sa loptom koji je u povratničkom mandatu, opet sa kapitenskom trakom, dobio težak zadatak da vrati tim na staze uspeha, pričao je za rođendanski broj "Novosti" o izazovima koji su ga doveli do teške, ali časne odluke.

o Srpski tim je na novom početku u Ligi nacija. Kakva su vam očekivanja do kraja takmičenja?

- Trenutno smo na poslednjem mestu u grupi, ali rezultat nije primarna stvar u ovom trenutku. Najvažnije je da se pripremimo za mnogo važniji zadatak koji je pred nama, a to su kvalifikacije za Prvenstvo Evrope 2028. Jasno je da smo u grupi u Ligi nacija sa izuzetno kvalitetnim protivnicima, ali baš ta činjenica bi trebalo da nam posluži da na kraju ovog takmičenja u novembru i mi izađemo još kvalitetniji i jači - kaže Tadić, koji je u 115 nastupa za "orlove" bio strelac 23 puta.

o Navijače u Srbiji je veoma obradovao vaš povratak u reprezentaciju. Koje stvari su bile presudne za takvu odluku?

- Za mene su bili najvažniji kontakti sa selektorom Veljkom Paunovićem i generalnim sekretarom FSS Brankom Radujkom. Njih dvojica su najviše uticali na moju odluku da se vratim. Imao sam pozive i ranije kod prethodnog selektora Dragana Stojkovića, ali mi je trebalo vremena da dođem do konačne odluke. Osnovni motiv mi je bio da pomognem selekciji koja je u proteklom periodu imala određene probleme. Svi želimo da se ona što pre vrati u pobednički ritam.

o Isticali ste zajedništvo kao jednu od važnijih stvari koja krasi ovu ekipu Srbije. Šta još od kvaliteta poseduje tim čiji ste kapiten?

- Težimo baš ka tom zajedništvu, jer nas samo pozitivna atmosfera vodi ka dobrim rezultatima i našim ciljevima. Jasno je da se promenila i grupa igrača kod selektora Paunovića. Veoma je važno da se stvori dobra hemija, uz koju dolaze dobri rezultati. Osim tog zajedništva, nemam dilemu da posedujemo i kvalitet koji je neophodan da se plasiramo na velika takmičenja.

o Srbiju u martu očekuje početak kvalifikacija za EP. Da li imamo kvalitet da se domognemo tog takmičenja 2028?

- Imamo kvalitet za ovako nešto. Za naš fudbal je presudno da se u kontinuitetu pojavljujemo na velikim takmičenjima, kao što su svetska ili evropska prvenstva, jer smo u bliskoj prošlosti imali baš ovakve primere sa nekoliko uzastopnih učešća na najvećim događajima. Voleo bih da u predstojećim kvalifikacijama za Prvenstvo Evrope imamo dostojne rivale i da rezultatima na terenu pokažemo da na je mesto na velikoj sceni. Naravno, uz sve ovo je izuzetno važna i podrška navijača sa tribina, jer oni su kao i u klupskom fudbalu najveći motiv za svakog igrača. Našoj reprezentaciji i selektoru je ovaj detalj od izuzetne važnosti, jer svi želimo da vidimo pun stadion kada smo u ulozi domaćina.

o Rekorder po broju nastupa za Srbiju (115). Šta za vas znači taj podatak i možemo li, uz veliki optimizam, da vas očekujemo na čelu tima i na EP za dve godine?

- Rekordi mi nisu primarna stvar u karijeri. Kada su već u pitanju brojke, meni je mnogo važniji broj asistencija koje sam imao za strelce nekih od najvažnijih golova u istoriji našeg fudbala. Broj nastupa je relativna stvar i siguran sam da će u budućnosti neko da prestigne broj mojih ukupnih nastupa za A tim Srbije. Presudne stvari su ono šta sam učinio ili ostavio iza sebe za reprezentaciju moje zemlje. Veoma bih voleo da se plasiramo na Prvenstvo Evrope i možda bi to bio i kraj moje karijere, ali ne bih sada da pravim dugoročne planove. Najvažnije je da se dobro osećam, ali da od svega najviše profitira naša reprezentacija i da mi odemo 2028. na još jedno veliko takmičenje - zaključio je Tadić, koji posle Vojvodine, Groningena, Tventea, Sautemptona, Ajaksa, Fenerbahčea i Al Vahde, sada nosi dres holandskog kluba NEC iz Najmehena.

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