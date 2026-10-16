UEFA izbacuje splitski Hajduk iz Evrope?

DRAMA u Hrvatskoj!

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Dan nakon nestvarnih scena u Splitu gde je Hajduk posle godina i godina čekanja dočekao evropski fudbal i to duel protiv Ajaksa desio se skandal koji prevazilazi okvire svega sportskog, fudbalskog, pa i čovečanskog.

Umesto priče o spektaklu i dolasku velikog Ajaksa, Split je 15. oktobra postao poprište skandala koji je prevazišao granice sporta. Tokom navijačke povorke Torcide prema stadionu Poljud, čuli su se uzvici „Aušvic“, „Ustaj, Adolfe“ i „Ajmo, ajmo, ustaše“ i druge jezive poruke.

Već koliko ovog petka UEFA će pokrenuti istragu protiv Hajduka i njegovih navijača, a na tapetu je i moguće izbacivanje iz Evrope.

Ovako nešto ne viđa se svaki dan, a Hajduk će dugo pamtiti ove ispade sopstvenih navijača.