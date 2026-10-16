UEFA izbacuje splitski Hajduk iz Evrope?
DRAMA u Hrvatskoj!
Dan nakon nestvarnih scena u Splitu gde je Hajduk posle godina i godina čekanja dočekao evropski fudbal i to duel protiv Ajaksa desio se skandal koji prevazilazi okvire svega sportskog, fudbalskog, pa i čovečanskog.
Umesto priče o spektaklu i dolasku velikog Ajaksa, Split je 15. oktobra postao poprište skandala koji je prevazišao granice sporta. Tokom navijačke povorke Torcide prema stadionu Poljud, čuli su se uzvici „Aušvic“, „Ustaj, Adolfe“ i „Ajmo, ajmo, ustaše“ i druge jezive poruke.
Već koliko ovog petka UEFA će pokrenuti istragu protiv Hajduka i njegovih navijača, a na tapetu je i moguće izbacivanje iz Evrope.
Ovako nešto ne viđa se svaki dan, a Hajduk će dugo pamtiti ove ispade sopstvenih navijača.
Preporučujemo
SRBIJI JE MESTO NA VELIKOJ SCENI: Kapiten Srbije o planovima reprezentacije
16. 10. 2026. u 12:00 >> 13:07
Jasikevičijus nakon oborenog rekorda nad Partizanom: "Naravno da nisam zadovoljan"
16. 10. 2026. u 11:47
Drama u Splitu! Policija krenula u totalni obračun sa huliganima
16. 10. 2026. u 11:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)