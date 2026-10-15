Propade prilika da Partizan zaradi - Hetafe odustao od Seka, okrenuo se zvučnom pojačanju

Fudbaler crno-belih neće završiti u Španiji.

FOTO: FK Partizan

Mogao je Partizan letos da proda Dembu Seka (25), želeo ga je Hetafe u finišu prelaznog roka, jer im se svideo Senegalaca nakon dvomeča u plej-ofu za Ligu konferencije. Nudili su Španci prvo da plate 500.000 evra za pozajmicu, a potom da ga za godinu dana otkupe za četiri miliona evra, ali su u Humskoj odlučili da im to ne odgovara. Čelnici kluba smatrali su da krilni ofanzivac vredi više novca, kao i da je potreban ekipi, pa su odlučili da ga zadrže i sačekaju zimsku pijacu.

Međutim, sada bi to moglo da im se obije o glavu, jer su se "tamnoplavi" okrenuli ka drugim igračima i na dobrom su putu da angažuju ozbiljno pojačanje. Naime, trener Hose Bordalas sada u svom timu želi Džejdona Sanča (26), koji je slobodan igrač nakon što mu je istekla saradnja sa Mančester junajtedom, pa je uprava već počela pregovore s njim.

Engleski reprezentativac je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Aston Vili, ali ni tamo nije uspeo da natera rukovodstvo i menadžera Unaija Emerija da mu ponude dugoročnu saradnju. Odigrao je 39 utakmica, dao samo jedan gol i upisao tri asistencije, što je ispod nivoa za momka koji je svojevremeno činio čuda u dresu Borusije iz Dortmunda. To mu je leta 2021. i donelo transfer na "Old Traford" težak čak 85 miliona evra, ali posle toga nije uspeo da opravda visoka očekivanja.

🚨 ÚLTIMA HORA DE JADON SANCHO Y EL GETAFE "Hay una oferta directa del Getafe a Jadon Sancho y es prioridad absoluta para Bordalás" @MatteMoretto nos cuenta todo lo que hay detrás de este posible fichaje 👀 #TRENDING https://t.co/SiPxr6x5Pl — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2026

Činjenicu da Sančo sada nema klub želi da iskoristi upravo Hetafe i privoli ga da se preseli u predgrađe Madrida. Pored toga što bi se okušao u Primeri, imao bi priliku da igra i u grupnoj fazi Lige konferencije, a samim tim i oživi karijeru, koja je u poslednje vreme u ozbiljnom padu.

S druge strane, ukoliko Hetafe realizuje ovaj posao, to praktično znači da će odustati od Seka. Pritom, Afrikancu ne ide u prilog ni to što je izbačen iz tima, zato što je na treningu ušao u konflikt sa saigračem Nikolom Čumićem (27). Trener Saša Ilić sigurno neće računati na njega za nedeljni prvenstveni duel sa Železničarom u Pančevu, a ostaje da se vidi da li će biti suspendovan na duži vremenski period.

Crno-beli su letos otkupili Senegalca od Torina za 1,4 miliona evra, a njegova trenutna vrednost na tržištu se procenjuje na oko 2,5 miliona. Ipak, u Humskoj se nadaju znatno većoj sumi novca od njegove prodaje, a pored Hetafea, dosad je bilo interesovanja za njega sa Bliskog istoka.