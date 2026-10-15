Politika

ANA BRNABIĆ NA KABLARU: Pobedili smo zajedno!

В. Н.

15. 10. 2026. u 19:48

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JOŠ jednom sa mojim Kablarcima, ljudima koji najbolje znaju težinu naše borbe za Srbiju i koji su na svojoj koži osetili pokušaje blokaderskog zaustavljanja napretka i razvoja.

АНА БРНАБИЋ НА КАБЛАРУ: Победили смо заједно!

Foto: printskrin Instagram/brnabic.a

Ali znate šta je najvažnije? Pobedili smo zajedno.

Kablar danas ima jednu od najvećih turističkih atrakcija u zemlji, čuveni stakleni vidikovac, koji je do sada posetilo blizu 50 hiljada turista! A blokaderi raznih boja su se protivili tome, blokirali puteve, zakopavali se u rupe na gradilištu… ali nisu uspeli da zaustave Srbiju.

Posetila sam divne domaćine u selu Vrnčani, koje danas ima mnogo kilometara asfaltiranih puteva, a ima i jasniju perspektivu najviše zbog staklenog vidikovca. I ono što je najvažnije i zbog čega sam najsrećnija - ljudi ne samo da više ne odlaze odavde nego se i vraćaju!

Da Kablar, Zapadna Srbija i čitava zemlja nastave stazama uspeha, 25. oktobra izbor je jasniji nego ikad:

1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA!

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