ANA BRNABIĆ NA KABLARU: Pobedili smo zajedno!
JOŠ jednom sa mojim Kablarcima, ljudima koji najbolje znaju težinu naše borbe za Srbiju i koji su na svojoj koži osetili pokušaje blokaderskog zaustavljanja napretka i razvoja.
Ali znate šta je najvažnije? Pobedili smo zajedno.
Kablar danas ima jednu od najvećih turističkih atrakcija u zemlji, čuveni stakleni vidikovac, koji je do sada posetilo blizu 50 hiljada turista! A blokaderi raznih boja su se protivili tome, blokirali puteve, zakopavali se u rupe na gradilištu… ali nisu uspeli da zaustave Srbiju.
Posetila sam divne domaćine u selu Vrnčani, koje danas ima mnogo kilometara asfaltiranih puteva, a ima i jasniju perspektivu najviše zbog staklenog vidikovca. I ono što je najvažnije i zbog čega sam najsrećnija - ljudi ne samo da više ne odlaze odavde nego se i vraćaju!
Da Kablar, Zapadna Srbija i čitava zemlja nastave stazama uspeha, 25. oktobra izbor je jasniji nego ikad:
1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA!
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