Fudbal

Ogroman posao Bajerna: Hari Kejn dogovorio novi ugovor!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 10. 2026. u 20:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKU stvar završio je Bajern iz Minhena.

Огроман посао Бајерна: Хари Кејн договорио нови уговор!

FOTO: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Jedan od najboljih fudbalera na svetu, Hari Kejn nastaviće u budućnost da nosi dres nemačkog velikana.

Kako prenosi "Skaj Sports", engleski napadač je načelno sa Bavarcima dogovorio novi ugovor do 2029. godine.

Kako se ističe, šampion Bundeslige trenutno privodi kraju administrativne poslove oko produženja ugovora.

Kejn je ove sezone odigrao odigrao osam utakmica u svim takmičenjima i ima učinak od osam golova i četiri asistencije.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

LJUTA JE I ZBUNJENA Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije
Svet

0 0

"LjUTA JE I ZBUNjENA" Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije

KRISTA Pajk, 50-godišnjakinja koja je u Tenesiju preživela pokušaj pogubljenja, probudila se u bolnici „ljuta i zbunjena”, rekao je njen advokat Randi Spajvi. Sud je u međuvremenu naredio očuvanje svih dokaza povezanih s neuspelim pogubljenjem, koji bi mogli biti temelj buduće tužbe protiv države, piše Bi-Bi-Si.

15. 10. 2026. u 13:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tramp je ili korisni idiot ili agent uništenja Evope! Decenijama smo suverenitet i bezbednost prepuštali SAD - to je greška

"Tramp je ili korisni idiot ili agent uništenja Evope! Decenijama smo suverenitet i bezbednost prepuštali SAD - to je greška"