Ogroman posao Bajerna: Hari Kejn dogovorio novi ugovor!
VELIKU stvar završio je Bajern iz Minhena.
Jedan od najboljih fudbalera na svetu, Hari Kejn nastaviće u budućnost da nosi dres nemačkog velikana.
Kako prenosi "Skaj Sports", engleski napadač je načelno sa Bavarcima dogovorio novi ugovor do 2029. godine.
Kako se ističe, šampion Bundeslige trenutno privodi kraju administrativne poslove oko produženja ugovora.
Kejn je ove sezone odigrao odigrao osam utakmica u svim takmičenjima i ima učinak od osam golova i četiri asistencije.
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