DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 16. OKTOBAR: Ovan se bori za svoje ciljeve, Škorpiju očekuju porodični problemi, Jarac ima priliku za nova ulaganja

SAZNAJTE šta vas u petak, 16. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Deposit/ Cinemaniko

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Vaš vladalac Pluton, planeta novca i moći, kreće direktno preko 11. kuće donoseći veće prihode, podršku uticajnih osoba i promenu odnosa prema prijateljima. Opozicija sa Marsom čini vas spremnim da se izborite za svoje ciljeve.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Pluton, planeta novca i moći, posle višemesečenog retrogradnog hoda, kreće direktno preko kuće karijere donoseći vam sukobe sa nadređenima. Nervira vas što stagnirate na poslu i želite nešto da promenite.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vladalac vašeg posla i finansija, kreće direktnim hodom preko devete kuće, praveći trigon sa Uranom u vašem znaku, što vam donosi priliku da pokažete svoje talente i znanje, završite studije ili sudski proces.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Pluton, planeta novca i moći, kreće direktnim hodom preko kuće novca donoseći vam dobitke preko privatnog biznisa, podele imovine, nasledstva ili ostvarivanja prava na alimentaciju, kredit ili dobijanje stipendije.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mars u vašem znaku pravi opoziciju sa Plutonom koji kreće direktnim hodom preko sedme kuće, donoseći vam promene u partnerskim odnosima. Sudbinski susret sa harizmatičnom osobom ili nekim ko nosi uniformu na radu.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Pluton, planeta transformacije, kreće direktno preko šeste kuće zbog čega se fokusirate na radne obaveze i brigu o zdravlju. Unosite promene u način rada i života, naročito ishrane, i uvodite zdravije navike.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Vladalac vaših finansija i partnerskih odnosa, Pluton, kreće direktno preko pete kuće donoseći vam uspeh u privatnom biznisu ili kreativnoj delatnosti, inostranstvu, na putovanju, rešavanju pravnih pitanja. Susret sa bivšim partnerom.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Pluton, planeta novca i dominacije, kreće direktno preko kuće privatnog života, donoseći vam sukobe sa članovima porodice. Problemi u radnom okruženju. Dobici preko nekretnina, uslužnih delatnosti.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Pluton kreće direktnim hodom preko kuće komunikacija donoseći vam kontakte i susrete sa uticajnim osobama. Menjate odnos prema braći, sestrama i bližem okruženju. Dobici preko učenja, kraćeg puta, polaganja ispita.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Pluton, koji upravlja vašim finansijama, kreće direktnim hodom preko druge kuće, praveći trigon sa vašim vladaocem Uranom, što vam donosi dobitke preko nekretnina, privatnog biznisa i priliku za nova ulaganja.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Pluton, vladalac vaše karijere i mentalnog stanja, kreće direktnim hodom preko vašeg znaka obrazujući trigon sa vašim vladaocem Uranom, što vam može doneti promenu fizičkog izgleda, posla ili karijere.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posle višemesečnog retrogradnog hoda, Pluton kreće direktnim hodo vaše prirodne 12. kuće naglašavajući vašu intuiciju, kreativnost i interes za psihološke teme i duhovnost. Donosi uspeh umetnicima, lekarima, farmaceutima.