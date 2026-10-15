BRUKA U NBA LIGI: Generalni menadžeri potpuno otpisali Jokića

Velika anketa objavljena je na zvaničnom sajtu NBA lige, a generalni menadžeri svih klubova izneli su svoja predviđanja za predstojeću sezonu.

Foto: AP Photo/David Zalubowski

Jedno od pitanja odnosilo se na glavnog favorita za MVP nagradu, a sudeći prema rezultatima, Nikola Jokić ovog puta nije bio prvi izbor.

Srpski centar već godinama je u samom vrhu kandidata za najprestižnije individualno priznanje u NBA ligi, a prestižnu nagradu za najkorisnijeg igrača osvojio je čak tri puta. Ipak, generalni menadžeri ovoga puta ubedljivu prednost dali su Viktoru Vembanjami, centru San Antonio Sparsa.

Čak 77 odsto generalnih menadžera smatra da će upravo Vembanjama biti glavni kandidat za MVP priznanje. Nikola Jokić dobio je svega 10 odsto glasova, dok je Entoni Edvards osvojio sedam procenata. Preostali glasovi pripali su Šeju Gildžesu-Aleksanderu i Džejsonu Tejtumu.

Poređenja radi, Jokić je u prošlogodišnjoj anketi bio apsolutni favorit sa čak 67 odsto glasova, dok je Vembanjama tada zauzeo drugo mesto.

Ipak, srpski as nije ostao bez priznanja u drugim kategorijama. Generalni menadžeri izabrali su ga za najboljeg centra i najboljeg dodavača, a Jokić je na vrhu i u kategoriji košarkaškog „IQ-a“.

Kada je reč o Luki Dončiću, slovenački reprezentativac dobio je 37 odsto glasova u izboru za najboljeg krilnog igrača.

Ostaje da se vidi da li će prognoze generalnih menadžera biti tačne ili će Jokić još jednom na parketu pokazati da ga nikada ne treba prerano otpisivati iz MVP trke.