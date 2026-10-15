UŽIVO, LUGANO - ZVEZDA: Kakav meč u Švajcarskoj (FOTO/VIDEO)

FUDBALERI Crvene zvezde gostiju u Švajcarskoj Luganu na otvaranju Lige konferencija. Prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

FOTO: Samuel Golay/Keystone via AP

LUGANO – CRVENA ZVEZDA 1:1 (1:1) (Ajeti 25 - Elšnik 32) Stadion: Lugano Arena. Sudija: Florijan Badštubner (Nemačka). LUGANO: Von Balmos - Papadopulos, Mai, Delkroa - Karimov, Bislimi, Grgić, Dos Santos, Čimignani - Stefen, Ajeti. CRVENA ZVEZDA: Mateus –Gudelj, Gaštarov, Nakajama –Krunić, Hendel, Elšnik, Ristić – Kostov, Lučić – Dijeng.

57' Oprobao je udarac i Ristić, šutirao posred gola, lak plen za golmana domaćih.

53' Štefen je dobio žuti karton zbog starta nad Elšnikom. Pre toga Nakajama je pogrešio, ali ne koriste to domaći igrači.

51' Gaštarov se našao ispred Papadopulosa, uklonio je opasnu priliku za domaćina. Usledila je kontra, Gaštarov je dodao do Lučića, a on šutirao preko gola.

46' Nastavljen je meč.

FOTO: FK Crvena zvezda

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45' Minut će se igrati u zaustavnom vremenu. Dijeng je šutirao, kraj gola.

44' Povukla je Zvezda kontru, Dijeng je dodao do Ristića, a potom Dijeng glavom, dobro se brane domaći

32' GOL, ZVEZDA! Timi Maks Elšnik pogađa za izjednačenje. Šutirao je Slovenac, golman domaćih pokušao je da ukroti loptu, a ona je prošla ispod njega. Nedugo potom Kostov je dobio žuti karton. Sve veće tenzije na terenu.

25' GOL, LUGANO! Izgubio je loptu Gudelj, Štefen je centrirao, a Ajeti je izbegao ofsajd zamku i matirao Mateusa.

FOTO: Samuel Golay/Keystone via AP

24' Opet uzdasi sa tribina, Elšnik je sjajno proigrao Dijenga, koji je bio između dvojice igrača domaćih, samo sekundu je kasnio da tu loptu sprovede u mrežu, te je ona prošla uz stativu.

23' Veliku podršku navijači Zvezde pružaju gostujućim igračima. Iako je organizovan dolazak navijača bio zabranjen za crveno-bele, dijaspora iz Švajcarske nije razočarala.

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16' Siminjani je poslao loptu u šesnaest, hvata je Mateus.

11' Au, kako je raspalio po lopti Lučić. Van Balmus je morao da leti kako bi zaustavio njegov udarac, opet korner.

10' Gaštarov je snažno šutirao, morao je da se pomuči golman domaćina - korner.

Uz Crveno-bele je i nekadašnji fudbaler crveno-belih Darko lazović.

Darko Lazović uz crveno-bele u Luganu. 🔴⚪️ #fkcz #UECL https://t.co/L7bBnjKMAR — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) October 15, 2026

4' Dijeng sada preti, zaustavljen je.

1' Počela je utakmica. Prvi loptu imaju crveno-beli. Ofanzivni crveno-beli od starta. Pripretili su preko Kostova, ali lopta nije došla do Dijenga.

17.50 - Crvena zvezda će igrati u Luganu u crvenoj garnituri dresova.

⏳ 🔴⚪️ #fkcz #UECL https://t.co/vkQMTB9dCR — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) October 15, 2026

Dostupni su sastavi za meč:

Lugano: Van Balmus - Papadopulos, Mal, Delkro - Karimov, Bislimi, Grgić, Dos Santos, Cimignani - Stefen, Al Ajeti

Crvena zvezda: Mateus - Nakajama, Gaštarov, Gudelj - Ristić, Elšnik, Krunić, Handel, Lučić, Kostov - Dieng

UOČI MEČA

Na debiju u Ligi konferencija Crvena zvezda igraće protiv Lugana, a sve to nakon razočaravajućeg završetka kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope.

Zvezda je otpočela sezonu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, potom je spuštena stepenik niže gde je bolja bila Viktorija iz Plzenja, a onda na kraju morali su da se zadovolje Beograđani trećim po rangu evropskim takmičenjem.

Nakon gostovanja Luganu Zvezda će dočekati Kopenhagen, potom slede susreti sa Interom iz Eskaldesa, Gentom, Iberijom iz Tbilisija i Trabzonspor.

Lugano je u seriji dobrih rezultata. Lider je u tamošnjem prvenstvu. U dosadašnjem toku šampionata imaju devet pobeda, remi i za sada su bez poraza.

Zvezdu dočekuju nakon ubedljivog trijumfa nad Lucernom 4:0.

Trener crveno-belih Albert Rijera poveo je na gostovanje 22 igrača, ali na spisku nema kapitena Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija.

Pored dvojice iskusnih fudbalera, u ekspediciji srpskog šampiona nisu ni Derik Lukasen, kao i Osman Bukari i Muhamed Abu Fani, koji odrađuju suspenzije zbog crvenih kartona dobijenih tokom kvalifikacija.

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