LAŽOMER: Jedna Zorica, dve političke adrese (VIDEO)

JEDNA Zorica, dve političke adrese i veza sa Demokratskom strankom!

Foto: pprintskrin YouTube/Lažomer

Zorica Ranđelović iz Knjaževca našla se na spiskovima i „Albanske koalicije“ i Studentske liste, koja se predstavlja kao nestranačka.

U celoj priči pojavljuje se i Demokratska stranka, čija je Ranđelovićeva članica.

Slučajnost ili politička saradnja iza kulisa – pogledajte šta otkrivaju izborni spiskovi!