Politika

LAŽOMER: Jedna Zorica, dve političke adrese (VIDEO)

В. Н.

15. 10. 2026. u 19:32

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JEDNA Zorica, dve političke adrese i veza sa Demokratskom strankom!

ЛАЖОМЕР: Једна Зорица, две политичке адресе (ВИДЕО)

Foto: pprintskrin YouTube/Lažomer

Zorica Ranđelović iz Knjaževca našla se na spiskovima i „Albanske koalicije“ i Studentske liste, koja se predstavlja kao nestranačka.

U celoj priči pojavljuje se i Demokratska stranka, čija je Ranđelovićeva članica.

Slučajnost ili politička saradnja iza kulisa – pogledajte šta otkrivaju izborni spiskovi!

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