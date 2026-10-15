MALI U BARAJEVU: Uvek smo im bili podrška, vetar u leđa, neko ko rešava probleme i pruža potrebnu pomoć

VIŠE od 60 privrednika iz Barajeva me je večeras upoznalo sa svojim radom, izazovima sa kojima se susreću, ali i vizijama i planovima za naredni period.

Foto: printskrin Instagram/mali_sinisa

Ti vredni i radni ljudi svojim trudom, posvećenošću i radom razvijaju lokalnu zajednicu, a mi smo tu da im pomognemo i obezbedimo najbolje moguće poslovno okruženje.

Godinama unazad, pokazujemo odgovornost, brigu o građanima i njihovim potrebama. Osluškujemo i želje privrednike i u direktnoj komunikaciji sagledavamo njihove potrebe. Uvek smo im bili podrška, vetar u leđa, neko ko rešava probleme i pruža potrebnu pomoć.

Cilj nam je bio da stvorimo što bolje uslove za poslovanje i u tome smo uspeli. Zato sada ne smemo da stanemo. Moramo da nastavimo reformske procese. Moramo da nastavimo da olakšavamo rad privredi, štedimo joj vreme i smanjujemo troškove.

Zato je važno da 25. oktobra izađemo na birališta i damo glas i poverenje listi pod brojem jedan, listi „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“. To je jedini garant daljeg napretka naše zemlje. Garant mira i stabilnosti. Garant da će se glas privrednika uvek čuti i da će uvek imati na koga da se oslone. Cilj nam je da zajedno radimo na daljem unapređenju poslovnog ambijenta i da ujedinjeni nastavimo da gradimo i razvijamo našu lepu zemlju i poboljšavamo kvalitet života svih građana.

Zato, ujedinjeni do pobede!