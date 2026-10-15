NOVI HAOS U PARTIZANU! Demba Sek izbačen iz tima

Trener crno-belih morao da povuče radikalan potez.

FOTO: FK Partizan

Nema mira u Partizanu, a ovog puta u centru pažnje našao se Demba Sek (25). Senegalski fudbaler izbačen je iz tima odlukom šefa stručnog štaba Saše Ilića (48), pa sigurno neće biti u kombinaciji za predstojeći prvenstveni meč protiv Železničara u Pančevu (nedelja, 18.30).

Razlog za ovaka potez je ponašanje prvotimca crno-belih na treningu u SC "Zemunelo", prenosi portal "Mocart sport". Naime, on je tokom jedne vežbe nasrnuo na saigrača Nikolu Čumića (27), ušli su u otvoren konflikt, nakon čega su morali da reaguju trener i njegovi saradnici.

Krilni ofanzivac grubo je prekršio dsciplinu, zbog čega je odstranjen iz ekipe, a čak se razmišlja i o tome da ova kazna bude na snazi do kraja prvog dela sezone. Sve zbog činjenica da nekadašnjem prvotimcu Torina ovo nije prvi ispad, jer mu se već nekoliko puta progledalo kroz prste.

FOTO: FK Partizan

Spekulisalo se i da je tokom pripremnog perioda kasnio na treninge, ali čak i da je bežao iz karantina u toku noći. Kritikovao je Ilić javno Dembu, ali je tada sankcionisan samo Ibrahim Zubariu, koji je jedno vreme bio na "hlađenju".

Međutim, nakon poslednjeg incidenta, koji preti direktno da naruši atmosferu u timu, u Humskoj su odlučili da sklone Seka. U opticaju je i mogućnost da se on do zimske pauze ne priključuje ekipi, već da se sačeka naredni prelazni rok kako bi se realizovao njegov transfer u neki drugi klub.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Podsetimo, Afrikanac je letos otkupljen od Torina za 1,4 miliona evra, a tokom minulog prelaznog roka bio je na meti španskog Hetafe. Od dolaska u Partizan, u julu 2025, odigrao je ukupno 54 utakmice, dao deset golova i upisao 11 asistencija.