VUČIĆ PORUČIO: Borićemo se protiv takvih koji na vladiku Nikolaja izjednačavaju sa Stepincem

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Lazarevcu govorio je o programu „studentske liste“.

Foto: printskrin TV Informer

- Program u 11 tačaka, moj Vukan bi uz čet džpt ili džemini bolje bi ga sastavio. Da vas pitam, kako reaguju ljudi u Kolubarskom kraju? Kako reaguju kad čuju da je lider Jovo Bakić? Takvi treba da nam uče decu. On kaže, za velikog vladiku Nikolaka, da je isti kao zločinac Alojzije Stepinac. Nema razlike između njega i Stepinca. Jesu li to te nove vrednosti. Izvinite, ja i najveći deo Srba pravoslavaca neće biti za te vrednosti. Da nam vladiku izjednaćavate sa Stepnicem. Borićemo se protiv takvih. Videli ste ko ne sme nigde, neće da razgovaraju, hoće vama da kažu ne pada nam na pamet da vam polažemo račune. Hoće da odgovaraju strancima, videćete koliko miliona dnevno evra troše, to ćemo objaviti za par dana. Kad Srbi vide da imje država ugrožena, tad se skupe, države neće nikad da se odreknu, znaju koliko su skupo platili cenu za stvaranje države svoje - kaže Vučić.

- Koliko puta sam pozvao Srdanovića, televizije, radio stanice... Tamo gde se čuje da dolazi Vučić, odatle beže kao đavo od krstva. Neće sa mnom čovek, a on pametan, a ja glup, on hrabar, a ja plašnjiv. Sve im je tako. Danas mi je jedan čovek rekao, "Nije mene Informer ubedio da glasam za tvoju listu, mene je N1 ubedio da glasam za tvoju listu". Hvala svim ljudima koji dobro razumeju šta je Srbija, koji razumeju da Srbija nije na prodaju.