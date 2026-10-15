Politika

VUČIĆ PORUČIO: Borićemo se protiv takvih koji na vladiku Nikolaja izjednačavaju sa Stepincem

В. Н.

15. 10. 2026. u 18:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Lazarevcu govorio je o programu „studentske liste“.

ВУЧИЋ ПОРУЧИО: Борићемо се против таквих који на владику Николаја изједначавају са Степинцем

Foto: printskrin TV Informer

- Program u 11 tačaka, moj Vukan bi uz čet džpt ili džemini bolje bi ga sastavio. Da vas pitam, kako reaguju ljudi u Kolubarskom kraju? Kako reaguju kad čuju da je lider Jovo Bakić? Takvi treba da nam uče decu. On kaže, za velikog vladiku Nikolaka, da je isti kao zločinac Alojzije Stepinac. Nema razlike između njega i Stepinca. Jesu li to te nove vrednosti. Izvinite, ja i najveći deo Srba pravoslavaca neće biti za te vrednosti. Da nam vladiku izjednaćavate sa Stepnicem. Borićemo se protiv takvih. Videli ste ko ne sme nigde, neće da razgovaraju, hoće vama da kažu ne pada nam na pamet da vam polažemo račune. Hoće da odgovaraju strancima, videćete koliko miliona dnevno evra troše, to ćemo objaviti za par dana. Kad Srbi vide da imje država ugrožena, tad se skupe, države neće nikad da se odreknu, znaju koliko su skupo platili cenu za stvaranje države svoje - kaže Vučić.

- Koliko puta sam pozvao Srdanovića, televizije, radio stanice... Tamo gde se čuje da dolazi Vučić, odatle beže kao đavo od krstva. Neće sa mnom čovek, a on pametan, a ja glup, on hrabar, a ja plašnjiv. Sve im je tako. Danas mi je jedan čovek rekao, "Nije mene Informer ubedio da glasam za tvoju listu, mene je N1 ubedio da glasam za tvoju listu". Hvala svim ljudima koji dobro razumeju šta je Srbija, koji razumeju da Srbija nije na prodaju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

LJUTA JE I ZBUNJENA Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije
Svet

0 0

"LjUTA JE I ZBUNjENA" Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije

KRISTA Pajk, 50-godišnjakinja koja je u Tenesiju preživela pokušaj pogubljenja, probudila se u bolnici „ljuta i zbunjena”, rekao je njen advokat Randi Spajvi. Sud je u međuvremenu naredio očuvanje svih dokaza povezanih s neuspelim pogubljenjem, koji bi mogli biti temelj buduće tužbe protiv države, piše Bi-Bi-Si.

15. 10. 2026. u 13:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
„NIKAD VIŠE“: Turistkinju vređali, čak i udarili u CG - posetila 46 zemalja, a sada poručila da se neće vratiti (video)

„NIKAD VIŠE“: Turistkinju vređali, čak i udarili u CG - posetila 46 zemalja, a sada poručila da se neće vratiti (video)