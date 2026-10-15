Nameštao mečeve i dobio drakonsku kaznu: Evo ko je srpski teniser Stefan Milićević

SRBIN suspendovan na 24 godine i mora da plati 70.000 dolara.

Foto: Printskrin Instagram/blumellon

Ko je Stefan Milićević?

On je optužen da je namestio šest mečeva, od toga pet u kojima je učestvovao. Kažnjen je za pokušaje manipulacija rezultatima, ali i vrbovanje drugih igrača za korupcionašku mrežu.

Milićević je rođen u aprilu 1997. godine u Beogradu. Počeo je da trenira tenis sa pet godina. Najbolji plasman na ATP listi je ostvario 18. avgusta 2014. godine kada je stigao do 1338. mesta. U karijeri je zaradio skromnih 4.858 dolara.

Poslednji meč kojem je nastupio pod okriljem ATP tura odigrao je 10. juna 2024. godine u Kuršumlijskoj Banji u dublu, kada je sa partnerom Dušanom Obradovićem poražen od ruskog para Ivanov - Poluhin.

Stefan Milićević je osvojio šest titula na Tenis Evropa nivou i jednu ITF juniorsku titulu.

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