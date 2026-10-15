Sjajne vesti za Partizan pred Fenerbahče: Penjaroja dobio važno pojačanje!
Mogu li crno-beli do senzacije i pobede u Istanbulu?
Partizan će, po svemu sudeći, biti jači za Lamara Stivensa u duelu sa Fenerbahčeom (19.45).
Krilni košarkaš uspeo je da se oporavi od stomačnog virusa, pa će Đoan Penjaroja imati još jednu opciju na zahtevnom evroligaškom gostovanju u Istanbulu.
Crno-beli su uoči šestog kola Evrolige dobili značajan podstrek, pošto je Stivens, čiji je nastup bio pod znakom pitanja, sada spreman da pomogne ekipi.
Kako javlja „Mocart Sport“, zdravstveni problemi koji su ga mučili su sanirani, što znači da bi Partizan trebalo da računa na njega protiv turskog velikana.
Partizan je sezonu otvorio sa tri uzastopne pobede, savladavši Milano, Pariz i Bajern, ali je potom pretrpeo poraze od Real Madrida i Panatinaikosa. Na drugoj strani, ekipa Šarunasa Jasikevičijusa je na skoru 4:1 i jedini poraz pretrpeli su od ekipe Željka Obradovića.
Oporavak Stivensa svakako je dobra vest za Penjaroju uoči važnog susreta, posebno nakon problema koji su pretili da dodatno skrate rotaciju beogradskog kluba. Van stroja je već od prošle sezone Vanja Marinković, dok se Derek Vilis povredio u prvom kolu u novoj takmičarskoj godini.
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