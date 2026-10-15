Ovakve greške ne smeju da se dešavaju: Pogledajte kako je Lugano poveo protiv Zvezde (VIDEO)

Velika greška Stefana Gudelja.

FOTO: Samuel Golay/Keystone via AP

Fudbaleri Crvene zvezde započeli su evropsku odiseju za sezonu 2026/27.

U okviru prvog kola Lige konferencija crveno-beli gostuju na "AIL Areni" ekipi Lugana i posle pola sata fudbala gube sa 1:0.

Iako su bolji utisak ostavili izabranici Alberta Rijere, domaći fudbaleri su stvorili najbolju šansu na utakmici i iskoristili je u 25. minutu meča.

Mladi štoper Stefan Gudelj je napravio veliku grešku tamo gde se to ne sme, Štefen mu je oduzeo loptu, centrirao ka petercu, a tamo je Albijan Ajeti bio snalažljiviji od Gudelja i Mateusa.

Iz prve šanse na meču, domaćin je poveo.