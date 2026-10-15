IGRAMO ZAJEDNO: Čelnici Olimpijskog komiteta Srbije posetili ambasadu Italije

U rezidenciji ambasadora Republike Italije u Srbiji, Njegove ekselencije Luke Gorija, danas je održan događaj pod nazivom „Igramo zajedno: sport kao most između Italije i Srbije“, posvećen sportskoj diplomatiji, međunarodnoj saradnji i značaju sporta u povezivanju dve zemlje.

Foto: Olimpijski komitet Srbije

Svečani prijem bio je prilika da se oda priznanje srpskim sportistima koji su na Mediteranskim igrama u Tarantu ostvarili istorijski uspeh, osvojivši rekordnih 36 medalja.

Prisutnima su se u uvodnom delu obratili ambasador Italije u Srbiji Luka Gori i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, koji je zahvalio domaćinima na gostoprimstvu i istakao značaj sportskih uspeha, prijateljstva i saradnje Srbije i Italije. Tomašević je naglasio da rezultati ostvareni u Tarantu predstavljaju snažan podsticaj za nastavak rada i priprema za

Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. U okviru programa održane su dve panel-diskusije posvećene ulozi sporta u društvu i njegovom značaju na međunarodnoj sceni.

Na panelu „Sport kao pokretač razvoja lokalnih zajednica“ učestvovale su Silvija Marara, rukovodilac Kancelarije za sportsku diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije, Rosana Ćufeti, predstavnica italijanske organizacije Sport e Salute, i Sonja Vasić, rukovodilac sportskog odeljenja Olimpijskog komiteta Srbije i osvajačica olimpijske medalje. Tokom razgovora istaknut je značaj sporta u razvoju lokalnih zajednica, povezivanju ljudi i jačanju međunarodne saradnje.

Drugi panel, pod nazivom „Sport na globalnoj sceni“, bio je posvećen značaju velikih sportskih događaja, njihovom nasleđu i međunarodnoj vidljivosti. U razgovoru su učestvovali Veronika Pezarezi, predstavnica Italijanskog paraolimpijskog komiteta, i Bojan Jaćimović, generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije.

Poseban segment svečanosti bio je posvećen srpskim sportistima koji su svojim izuzetnim rezultatima doprineli istorijskom uspehu Srbije na Mediteranskim igrama u Tarantu. Događaju su prisustvovali Adriana Vilagoš (atletika), Strahinja Dragosavljević, Veljko Vještica i Žarko Jakovljević (kajak), Nikolaj Pimenov, (veslanje), kao i Andrea Stojadinov (džudo).

Pored sportista, svečanosti su prisustvovali i članovi misije Olimpijskog komiteta Srbije na Mediteranskim igrama u Tarantu, koji su bili važan deo srpske delegacije i njenog istorijskog uspeha.

Događaj je još jednom ukazao na značaj sporta kao snažne veze između Srbije i Italije, potvrđujući zajedničku posvećenost razvoju sporta, podršci sportistima i unapređenju međunarodne saradnje.