Fudbal

UŽIVO, LUGANO - ZVEZDA: Rijera odabrao tim, ovo je postava za Švajcarce

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 10. 2026. u 17:36

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FUDBALERI Crvene zvezde gostiju u Švajcarskoj Luganu na otvaranju Lige konferencija. Prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

УЖИВО, ЛУГАНО - ЗВЕЗДА: Ријера одабрао тим, ово је постава за Швајцарце

FOTO: Novosti/S. Rajić

Lugano - Crvena zvezda (Početak u 18.45) 

17.50 - Crvena zvezda će igrati u Luganu u crvenoj garnituri dresova. 

Dostupni su sastavi za meč: 

Lugano: Van Balmus - Papadopulos, Mal, Delkro - Karimov, Bislimi, Grgić, Dos Santos, Cimignani - Stefen, Al Ajeti

Crvena zvezda: Mateus - Nakajama, Gaštarov, Gudelj - Ristić, Elšnik, Krunić, Handel, Lučić, Kostov - Dieng 

UOČI MEČA 

Na debiju u Ligi konferencija Crvena zvezda igraće protiv Lugana, a sve to nakon razočaravajućeg završetka kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope. 

Zvezda je otpočela sezonu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, potom je spuštena stepenik niže gde je bolja bila Viktorija iz Plzenja, a onda na kraju morali su da se zadovolje Beograđani trećim po rangu evropskim takmičenjem. 

Nakon gostovanja Luganu Zvezda će dočekati Kopenhagen, potom slede susreti sa Interom iz Eskaldesa, Gentom, Iberijom iz Tbilisija i Trabzonspor. 

Lugano je u seriji dobrih rezultata. Lider je u tamošnjem prvenstvu. U dosadašnjem toku šampionata imaju devet pobeda, remi i za sada su bez poraza. 

Zvezdu dočekuju nakon ubedljivog trijumfa nad Lucernom 4:0. 

Trener crveno-belih Albert Rijera poveo je na gostovanje 22 igrača, ali na spisku nema kapitena Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija.

Pored dvojice iskusnih fudbalera, u ekspediciji srpskog šampiona nisu ni Derik Lukasen, kao i Osman Bukari i Muhamed Abu Fani, koji odrađuju suspenzije zbog crvenih kartona dobijenih tokom kvalifikacija. 

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