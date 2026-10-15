Fudbal

Na ovo su Brazilci čekali više od dve decenije

Olja Mrkić

15. 10. 2026. u 17:58

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Rafael Kamara će 2027. godine postati 34. brazilski vozač u istoriji Formule 1.

На ово су Бразилци чекали више од две деценије

Daniel JANIN / AFP / Profimedia

Član Ferarijeve juniorske akademije potpisao je ugovor sa Hasom, gde će zameniti Estebana Okona i voziti pored Olivera Bermana. Dogovor je postignut tokom vikenda Velike nagrade Singapura, a podršku mladom Brazilcu pruža i državna transportna kompanija Transpetro.

Brazilska priča u Formuli 1 počela je pedesetih godina prošlog veka, kada je Čiko Landi nastupio na šest trka između 1951. i 1956. godine.

Najslavnije razdoblje usledilo je zahvaljujući Emersonu Fitipaldiju, Nelsonu Pikeu i Ajrtonu Seni, koji su zajedno osvojili osam šampionskih titula, Fitipaldi dve, Pike i Sena po tri.

Kasnije su njihovim stopama krenuli Rubens Barikelo i Felipe Masa. Barikelo je dva puta bio vicešampion sveta, dok je Masi 2008. godine nedostajao samo jedan bod da osvoji titulu. Brazil je posle Masinog povlačenja 2017. ostao bez stalnog predstavnika, sve dok Gabrijel Bortoleto prošle godine nije stigao u Formulu 1.

Do pada broja brazilskih vozača doveli su visoki troškovi razvoja njihovih karijera u Evropi, slabljenje sponzorske podrške i gašenje domaćih juniorskih šampionata. Osnivanje brazilskog prvenstva Formule 4 2022. godine ponudilo je mladim talentima novi put ka međunarodnoj sceni.

Kamara će se 2027. pridružiti Bortoletu, pa će Brazil prvi put posle više od decenije imati dvojicu vozača na startnom gridu Formule 1. Na dvostruku pobedu čekaju od 1990. godine kada su Sena i Pike uzeli prva dva mesta na VN Kanade, a Pike i Roberto Moreno u Japanu.

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