Infantino se pokajao zbog plana o prodaji Svetskog prvenstva - Mora da se izvinjava celom svetu

Đani Infantino je na današnjem sastanku Saveta FIFA u Cirihu ponudio izvinjenje tokom napete sednice.

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Predsednik Svetske fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino uputio je danas izvinjenje Savetu FIFA zbog plana o prodaji prava na organizaciju Svetskih prvenstava privatnim kompanijama, ali se uprkos tome suočio sa ozbiljnim kritikama članova Saveta i zahtevima da se taj plan javno objavi.

Kako prenosi britanski Bi Bi Si (BBC) Infantino je na današnjem sastanku Saveta FIFA u Cirihu ponudio izvinjenje tokom napete sednice. Međutim, kako dodaje Bi Bi Si, nije dostavio nova objašnjenja ni dokumentaciju o ključnim pitanjima koja već mesecima izazivaju zabrinutost među fudbalskim zvaničnicima.

Dodaje se da je tema koja je izazvala najviše pažnje na Savetu bio plan prodaje Mondijala vredan 4,2 milijarde dolara, koji je lansiran i veoma brzo povučen još u julu.

FIFA president Gianni Infantino has apologised for his World Cup sell-off plan at a three-hour FIFA Council meeting in Zurich today. His expression of regret for not telling the Council about his plans earlier was not good enough for European football leaders, including FA chair Debbie Hewitt, who still want him to resign 🚨 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 15, 2026

Savet FIFA očekivao je detaljna pojašnjenja i zvanične dokumente vezano za ovaj plan, ali ih nije dobio, posle čega su usledile nove kritike na račun prvog čoveka "svetske kuće fudbala".

Savetu FIFA nedostajale su informacije ne samo o planu privatnog kapitala za komercijalna prava na Svetsko prvenstvo, već i o slučaju crvenog kartona Amerikanca Folarina Baloguna tokom SP i ukidanja njegove suspenzije zbog crvenog kartona.

Kako navodi britanski javni servis, ljudi iz Saveta FIFA su bili nezadovoljni i jer nisu stigli detalji o navodnoj intervenciji tadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa u tom slučaju.

Dodatno, raspravljalo se i da li bu FIFA trebalo da nastavi dodeljivanje nagrade za mir koju je dodelila Trampu prošlog decembra. Potpredsednica FIFA i predsednica Fudbalske asocijacije Engleske Debi Hjuit istakla je da su evropski predstavnici tražili pismene dokaze o tajnom planu privatnih investicija za Mondijal.

- Čovek mora da odgovori na ta pitanja. Ako ne odgovori na njih, onda nije sposoban da bude predsednik FIFA - naglasila je Hjuit.

Bernd Nojendorf, čelnik nemačkog fudbala i jedan od osam delegata UEFA u Savetu FIFA sa ukupno 37 članova, rekao je da nisu pruženi zadovoljavajući odgovori od strane Infantina.

- Potreban nam je osoba od integriteta od koje možemo da očekujemo da će vratiti reputaciju FIFA koja je nesumnjivo izgubljena - rekao je Nojendorf.