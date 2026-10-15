Infantino se pokajao zbog plana o prodaji Svetskog prvenstva - Mora da se izvinjava celom svetu
Đani Infantino je na današnjem sastanku Saveta FIFA u Cirihu ponudio izvinjenje tokom napete sednice.
Predsednik Svetske fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino uputio je danas izvinjenje Savetu FIFA zbog plana o prodaji prava na organizaciju Svetskih prvenstava privatnim kompanijama, ali se uprkos tome suočio sa ozbiljnim kritikama članova Saveta i zahtevima da se taj plan javno objavi.
Kako prenosi britanski Bi Bi Si (BBC) Infantino je na današnjem sastanku Saveta FIFA u Cirihu ponudio izvinjenje tokom napete sednice. Međutim, kako dodaje Bi Bi Si, nije dostavio nova objašnjenja ni dokumentaciju o ključnim pitanjima koja već mesecima izazivaju zabrinutost među fudbalskim zvaničnicima.
Dodaje se da je tema koja je izazvala najviše pažnje na Savetu bio plan prodaje Mondijala vredan 4,2 milijarde dolara, koji je lansiran i veoma brzo povučen još u julu.
Savet FIFA očekivao je detaljna pojašnjenja i zvanične dokumente vezano za ovaj plan, ali ih nije dobio, posle čega su usledile nove kritike na račun prvog čoveka "svetske kuće fudbala".
Savetu FIFA nedostajale su informacije ne samo o planu privatnog kapitala za komercijalna prava na Svetsko prvenstvo, već i o slučaju crvenog kartona Amerikanca Folarina Baloguna tokom SP i ukidanja njegove suspenzije zbog crvenog kartona.
Kako navodi britanski javni servis, ljudi iz Saveta FIFA su bili nezadovoljni i jer nisu stigli detalji o navodnoj intervenciji tadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa u tom slučaju.
Dodatno, raspravljalo se i da li bu FIFA trebalo da nastavi dodeljivanje nagrade za mir koju je dodelila Trampu prošlog decembra. Potpredsednica FIFA i predsednica Fudbalske asocijacije Engleske Debi Hjuit istakla je da su evropski predstavnici tražili pismene dokaze o tajnom planu privatnih investicija za Mondijal.
- Čovek mora da odgovori na ta pitanja. Ako ne odgovori na njih, onda nije sposoban da bude predsednik FIFA - naglasila je Hjuit.
Bernd Nojendorf, čelnik nemačkog fudbala i jedan od osam delegata UEFA u Savetu FIFA sa ukupno 37 članova, rekao je da nisu pruženi zadovoljavajući odgovori od strane Infantina.
- Potreban nam je osoba od integriteta od koje možemo da očekujemo da će vratiti reputaciju FIFA koja je nesumnjivo izgubljena - rekao je Nojendorf.
Preporučujemo
HITLER, AUŠVIC I USTAŠKI POKLIČI! Sramne scene u Splitu, navijači Hajduka zgrozili svet
15. 10. 2026. u 17:07
NOVI HAOS U PARTIZANU! Demba Sek izbačen iz tima
15. 10. 2026. u 17:05
UŽIVO, LUGANO - ZVEZDA: Kakav meč u Švajcarskoj (FOTO/VIDEO)
15. 10. 2026. u 19:35
Propade prilika da Partizan zaradi - Hetafe odustao od Seka, okrenuo se zvučnom pojačanju
15. 10. 2026. u 18:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sjajne vesti za Crvenu zvezdu! Ibon Navaro dobio neočekivano "pojačanje"
Crveno-beli imaju još jedan razlog za slavlje nakon pobede nad Asvelom
14. 10. 2026. u 22:28
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)