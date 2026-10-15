Fudbal

Elšnik pogodio za veliko slavlje navijača Zvezde (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 10. 2026. u 19:28

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SLOVENAC izazvao radost zvezdaša.

Елшник погодио за велико славље навијача Звезде (ВИДЕО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Timi Maks Elšnik je prvi strelac za crveno-bele u ovoj sezoni Lige konferencije. On je u 32. minutu zatresao mrežu Lugana.

Dobru loptu po zemlji je poslao Matej Gaštrov, a vezista gostiju je iz prve šutirao i matirao Davida von Balmosa.

Podsetimo, domaćin je poveo u 25. minutu. Strelac je bio Albijan Ajeti nakon dodavanja Renata Štefena.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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