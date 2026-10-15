Elšnik pogodio za veliko slavlje navijača Zvezde (VIDEO)

SLOVENAC izazvao radost zvezdaša.

FOTO: FK Crvena zvezda

Timi Maks Elšnik je prvi strelac za crveno-bele u ovoj sezoni Lige konferencije. On je u 32. minutu zatresao mrežu Lugana.

Dobru loptu po zemlji je poslao Matej Gaštrov, a vezista gostiju je iz prve šutirao i matirao Davida von Balmosa.

Podsetimo, domaćin je poveo u 25. minutu. Strelac je bio Albijan Ajeti nakon dodavanja Renata Štefena.

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