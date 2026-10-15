"Postoje važnije stvari u sportu": Golman Bodo Glimta osudio ponašanje igrača Vikinga

NORVEŠKI klubovi su iznandili Bajern i Borusiju Dortmund u 2. kolu Lige šampiona.

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Golman Bodo Glimta, Nikita Haikin, čestitao je najpre velikom rivalu Vikingu na tome što je odigrao nerešeno protiv Bavaraca (3:3).

- Pre svega, moram da kažem da je osvajanje boda u takvom meču impresivno. Igrali su protiv, po mom mišljenju, najbolje ekipe na svetu - rekao je Haikin.

Potom je iskritikovao ponašanje igrača šampiona Norveške. Posebno se osvrnuo na provokacije zbog kojih je Majkl Olise u 71. minutu dobio crveni karton.

- Za rezultat svaka čast, ali moramo da imamo na umu da smo mi, pre svega, sportisti, zar ne? Gleda nas mnogo mladih ljudi, a juče je bilo mnogo situacija koje su za mene bile neprihvatljive. Moramo da poštujemo jedni druge, da pokažemo poštovanje u svakom smislu. Ja takve stvari ne mogu da podržavam.

Norinar je ruskog čuvara mreže upitao da li bi on isto postupio samo da dođe do pozitivnog rezutlata?

- Nema šanse! Za mene je to neprihvatljivo. Dakle, da, utakmica je završena rezultatom 3:3, osvojili su bod – čestitam im na tome. Međutim to je i dalje samo bod. To moramo da imamo na umu. Postoje važnije stvari u sportu - zaključio je Haikin.

Podsetimo, Bodo Glimt je u drugom kolu Lige šampiona kao domaćin pobedio Borusiju Dortmund sa 1:0.

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