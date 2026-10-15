Fudbal

"Postoje važnije stvari u sportu": Golman Bodo Glimta osudio ponašanje igrača Vikinga

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 10. 2026. u 17:56

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NORVEŠKI klubovi su iznandili Bajern i Borusiju Dortmund u 2. kolu Lige šampiona.

Постоје важније ствари у спорту: Голман Бодо Глимта осудио понашање играча Викинга

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Golman Bodo Glimta, Nikita Haikin, čestitao je najpre velikom rivalu Vikingu na tome što je odigrao nerešeno protiv Bavaraca (3:3).

Pre svega, moram da kažem da je osvajanje boda u takvom meču impresivno. Igrali su protiv, po mom mišljenju, najbolje ekipe na svetu - rekao je Haikin.

Potom je iskritikovao ponašanje igrača šampiona Norveške. Posebno se osvrnuo na provokacije zbog kojih je Majkl Olise u 71. minutu dobio crveni karton.

Za rezultat svaka čast, ali moramo da imamo na umu da smo mi, pre svega, sportisti, zar ne? Gleda nas mnogo mladih ljudi, a juče je bilo mnogo situacija koje su za mene bile neprihvatljive. Moramo da poštujemo jedni druge, da pokažemo poštovanje u svakom smislu. Ja takve stvari ne mogu da podržavam.

Norinar je ruskog čuvara mreže upitao da li bi on isto postupio samo da dođe do pozitivnog rezutlata?

Nema šanse! Za mene je to neprihvatljivo. Dakle, da, utakmica je završena rezultatom 3:3, osvojili su bod – čestitam im na tome. Međutim to je i dalje samo bod. To moramo da imamo na umu. Postoje važnije stvari u sportu - zaključio je Haikin.

Podsetimo, Bodo Glimt je u drugom kolu Lige šampiona kao domaćin pobedio Borusiju Dortmund sa 1:0.

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