IDEMO DA IH POBEDIMO 25. Vučić: Posebno se zahvaljujem penzionerima i ženama koje su sačuvale porodice i društvo

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Lazarevcu govorio je albanskoj podršci "Studentskoj listi".

Foto: printskrin TV Informer

Danas se u prištinskom parlamentu pojavio poslanik sa majicom "Studenti pobeđuju". Vi Srbi sad izvolite i da vam kažem nešto. Oni su srećni što im Picula pare šalje. Mi hoćemo samo da služimo samo svom narodu, zato će da izgube izbore još jedanput. Ovo večeras je u Lazarevcu bilo nelako, jer znam šta sve nismo uradili. Budem li dobio vaše poverenje da postanem predsednik vlade, garantujem vam da ću lično da se bavim Lazarevcem, lično ću se baviti projektima. Oni su hteli da nas spreče, recite im da mi njih nećemo da sprečavamo nikada. Kada vas budemo pobedili za desetak dana, brinućemo o vama. Posebno da se zahvalim penzionerima i ženama. Penzije će značajno da rastu, a hoću da vam kažem posebno, veliko hvala našim ženama koje su sačuvale i porodice i društvo, hvala vam drage dame i svi vi dragi prijatelji, hvala na podršci, ljubav. Idemo da ih pobedimo 25. Hoću ubedljivu pobedu u Lazarevcu, ubedljiviju nego ikada. Ne damo im da unište Srbiju. Pobeda, pobeda, pobeda - živeo Lazarevac, žieval Srbija. Mnogo vas volim. Pupštajte "Ruzmarin" - zagrmeo je Vučić nba kraju.