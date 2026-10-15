Povratak u Austriju: Karlos Alkaraz opet igra na turniru u Beču
ŠPANAC se posle pet godina vraća u Beč.
Karlos Alkaraz odlučio je da prihvati specijalnu pozivnicu za ovaj turnir iz serije 500 i na njemu će nastupiti prvi put od 2021. godine.
On je tada kao 18-godišnjak stigao do polufinala gde je bolji od njega bio Aleksander Zverev.
Alkaraz je ove sezone muku mučio sa povredom zgloba i zbog toga je propustio Rolan Garos i Vimbldon. Na Australijan openu je stigao do titule, a osvojio je još trofeje u Dohi i Tokiju.
Turnir u Beču na programu je od 26. oktobra do 1. novembra.
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