U SUDNICU IZ PRITVORA: Nastavak suđenja za ubistvo na Čeneju u novembru

DENIS Mustafa (30) sa Čeneja, osumnjičen da je u noći između 2. i 3. februara 2024. godine oštrim predmetom usmrtio sedamdesetosmogodišnjeg komšiju Dušimira Petrovića, na suđenje koje je zakazano za 4. novembar doći će iz pritvora koji mu je ponovo produžen i može trajati do 8. decembra.

FOTO.Lj.P.

Tridesetogodišnjak se sumnjiči za teško ubistvo, koje se dogodilo u kući žrtve u Ulici Matice srpske, čije je beživotno telo u lokvi krvi, sa vidnim ranama od uboda nožem, pronašao sin ubijenog čoveka. Sin je prethodno oko 22 sata otišao da spava, a kada je oko četiri sata ujutro sišao u prizemlje, zatekao je beživotno očevo telo. U prvi mah je pomislio da je otac pao i da je udario glavu, i odmah je pozvao policiju i to im ispričao.

Kada je policija stigla, u kući je zatekla užasan prizor, i sina pored očevog tela koje je, kako saznajemo bilo pomerano.

Sin je bio priveden pod sumnjom da je usmrtio oca, ali se ubrzo ispostavilo da on nema nikakve veze sa očevom tragičnom smrću. Operativci su daljom istragom, brzo došli do Mustafe Denisa i on je uhapšen. Kod njega je pronađen i novac, oko 2.000 dinara, koji je, kako se sumnja, uzeo od žrtve.

On je, kako se moglo čuti na prethodnom glavnom pretresu, posle onoga što se dogodilo u kući žrtve u Ulici Matice srpske na Čeneju, ušao u autobus, i tada maloletnoj devojci rekao da je ubio čoveka i da će pobeći, a ona mu je na to odgovorila „da je ne smara“. Osumnjičeni je na te njeni reči odgovorio da ima pištolj i da će i nju ubiti, pa se tereti i za ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičeni je, prema nalazima veštačanja, u trenutku izvršenja dela bio umanjene sposobnosti da shvati značaj krivičnog dela i upravlja svojim postupcima, ali ne do bitnog stepena. Kako je pojašnjeno, kod njega ne postoji empatija i emocija straha je slabija od uobičajene.

Prema mišljenju sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Nišu, rane na telu žrtve su nastale u kratkom vremenskom periodu i na maloj površini od šest puta 10 centimetara naneto je devet ubodnih rana.



