PUTIN IMA NEOČEKIVANU PONUDU ZA UKRAJINU: Može prekid vatre, ali samo jedan dan
RUSKI predsednik Vladimir Putin spreman je da naredi obustavu napada na Ukrajinu na dan održavanja ukrajinskih izbora, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Istovremeno, Moskva je odbacila predlog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o šezdesetodnevnom prekidu vatre koji bi omogućio održavanje predsedničkih izbora.
- Predsednik je već govorio o tome, ali sada, u njegovo ime, mogu sa punom odgovornošću da kažem da će, ukoliko Kijev zaista želi da održi izbore, predsednik Ruske Federacije "vrhovni komandant", biti spreman da izda naređenje da se na dan izbora ne izvode napadi na Ukrajinu. Konkretno na dan izbora. To je veoma važna napomena - rekao je Peskov, a prenela ruska državna novinska agencija TASS.
Zelenski traži 60 dana, Kremlj nudi samo jedan
Ova izjava usledila je nakon tvrdnje Zelenskog da je Ukrajina spremna da održi predsedničke izbore ukoliko Rusija pristane na potpuni prekid vatre u trajanju od 60 dana.
Ukrajinski predsednik smatra da je takvo primirje neophodno kako bi se osiguralo bezbedno sprovođenje glasanja u zemlji koja je već skoro pet godina izložena ruskoj invaziji.
Kremlj, međutim, odbacuje taj predlog.
- Nama nije potrebno primirje, već trajni mir za mnoge buduće generacije - izjavio je Peskov.
Portparol Kremlja je takođe tvrdio da Ukrajina zapravo ne želi da održi izbore, već bi primirje od 60 dana iskoristila za pregrupisavanje snaga, oporavak i nastavak rata.
Za te tvrdnje nije ponudio nikakve dokaze.
Peskov optužio Ukrajinu za napade tokom ruskih izbora
Peskov se osvrnuo i na nedavno održane izbore za Državnu dumu Rusije, tvrdeći da je Moskva bila spremna da nakon njih nastavi mirovne pregovore, ali da su ukrajinski napadi promenili situaciju.
– Šta je Ukrajina učinila? Izvela je masovne napade na Moskvu bez presedana. Ukrajina je pokušala da poremeti te izbore. Bombardovala je biračka mesta. Napala je i ubila nekoliko članova regionalnih izbornih komisija u novim ruskim regionima – rekao je Peskov.
Velika većina međunarodne zajednice ne priznaje njihovu aneksiju.
Peskov je izjavio da je Putin, nakon tih događaja, odlučio da preispita vremenski okvir za nastavak mirovnih pregovora.
Njegove tvrdnje o ukrajinskim napadima na biračka mesta i članove izbornih komisija nisu nezavisno potvrđene.
Zašto u Ukrajini nema predsedničkih izbora?
Ukrajina nije održala predsedničke izbore koji su, prema redovnom izbornom ciklusu, bili zakazani za 2024. godinu.
Razlog za to je vanredno stanje uvedeno nakon početka ruske invazije u februaru 2022. godine.
Ukrajinski zakon zabranjuje održavanje predsedničkih izbora tokom vanrednog stanja.
Zelenski je ostao na funkciji nakon što mu je u maju 2024. istekao redovni petogodišnji mandat, u skladu sa pravilima o kontinuitetu predsedničke vlasti.
Pored pravnih prepreka, organizovanje izbora dodatno otežavaju stalni ruski napadi, milioni raseljenih ukrajinskih građana, okupacija dela teritorije i činjenica da veliki broj birača služi u oružanim snagama.
Zelenski je izjavio da bi ukrajinski birači trebalo da odluče o njegovom političkom statusu, ali da se izbori moraju sprovesti u uslovima koji omogućavaju bezbedno i kredibilno glasanje.
Današnja izjava Peskova ukazuje na to da i dalje postoji značajan jaz između Kijeva i Moskve u pogledu uslova za održavanje izbora.
Dok Ukrajina traži dvomesečnu obustavu svih borbenih dejstava, Rusija trenutno nudi samo prekid napada na sam dan glasanja.
(Index.hr)
Preporučujemo
"PUTIN NE ČITA TRAMPOVE OBJAVE NA MREŽAMA" Zelenski: Ruski dronovi moćniji od objava
12. 10. 2026. u 12:10
HITNO SE OGLASIO KREMLj: Evo o čemu su Putin i Tramp najviše razgovarali
10. 10. 2026. u 12:35
Putin objasnio Trampu: Zašto Rusija NEĆE pregovarati sa Ukrajinom
10. 10. 2026. u 08:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)