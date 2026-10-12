PUTIN IMA NEOČEKIVANU PONUDU ZA UKRAJINU: Može prekid vatre, ali samo jedan dan

RUSKI predsednik Vladimir Putin spreman je da naredi obustavu napada na Ukrajinu na dan održavanja ukrajinskih izbora, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Istovremeno, Moskva je odbacila predlog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o šezdesetodnevnom prekidu vatre koji bi omogućio održavanje predsedničkih izbora.

- Predsednik je već govorio o tome, ali sada, u njegovo ime, mogu sa punom odgovornošću da kažem da će, ukoliko Kijev zaista želi da održi izbore, predsednik Ruske Federacije "vrhovni komandant", biti spreman da izda naređenje da se na dan izbora ne izvode napadi na Ukrajinu. Konkretno na dan izbora. To je veoma važna napomena - rekao je Peskov, a prenela ruska državna novinska agencija TASS.

Zelenski traži 60 dana, Kremlj nudi samo jedan

Ova izjava usledila je nakon tvrdnje Zelenskog da je Ukrajina spremna da održi predsedničke izbore ukoliko Rusija pristane na potpuni prekid vatre u trajanju od 60 dana.

Ukrajinski predsednik smatra da je takvo primirje neophodno kako bi se osiguralo bezbedno sprovođenje glasanja u zemlji koja je već skoro pet godina izložena ruskoj invaziji.

Kremlj, međutim, odbacuje taj predlog.

- Nama nije potrebno primirje, već trajni mir za mnoge buduće generacije - izjavio je Peskov.

Portparol Kremlja je takođe tvrdio da Ukrajina zapravo ne želi da održi izbore, već bi primirje od 60 dana iskoristila za pregrupisavanje snaga, oporavak i nastavak rata.

Za te tvrdnje nije ponudio nikakve dokaze.

Peskov optužio Ukrajinu za napade tokom ruskih izbora

Peskov se osvrnuo i na nedavno održane izbore za Državnu dumu Rusije, tvrdeći da je Moskva bila spremna da nakon njih nastavi mirovne pregovore, ali da su ukrajinski napadi promenili situaciju.

– Šta je Ukrajina učinila? Izvela je masovne napade na Moskvu bez presedana. Ukrajina je pokušala da poremeti te izbore. Bombardovala je biračka mesta. Napala je i ubila nekoliko članova regionalnih izbornih komisija u novim ruskim regionima – rekao je Peskov.



Velika većina međunarodne zajednice ne priznaje njihovu aneksiju.

Peskov je izjavio da je Putin, nakon tih događaja, odlučio da preispita vremenski okvir za nastavak mirovnih pregovora.

Njegove tvrdnje o ukrajinskim napadima na biračka mesta i članove izbornih komisija nisu nezavisno potvrđene.

Zašto u Ukrajini nema predsedničkih izbora?

Ukrajina nije održala predsedničke izbore koji su, prema redovnom izbornom ciklusu, bili zakazani za 2024. godinu.

Razlog za to je vanredno stanje uvedeno nakon početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

Ukrajinski zakon zabranjuje održavanje predsedničkih izbora tokom vanrednog stanja.

Zelenski je ostao na funkciji nakon što mu je u maju 2024. istekao redovni petogodišnji mandat, u skladu sa pravilima o kontinuitetu predsedničke vlasti.

Pored pravnih prepreka, organizovanje izbora dodatno otežavaju stalni ruski napadi, milioni raseljenih ukrajinskih građana, okupacija dela teritorije i činjenica da veliki broj birača služi u oružanim snagama.

Zelenski je izjavio da bi ukrajinski birači trebalo da odluče o njegovom političkom statusu, ali da se izbori moraju sprovesti u uslovima koji omogućavaju bezbedno i kredibilno glasanje.

Današnja izjava Peskova ukazuje na to da i dalje postoji značajan jaz između Kijeva i Moskve u pogledu uslova za održavanje izbora.

Dok Ukrajina traži dvomesečnu obustavu svih borbenih dejstava, Rusija trenutno nudi samo prekid napada na sam dan glasanja.

(Index.hr)