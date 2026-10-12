Rajaković o najboljem igraču Toronta: Fantastičan je i kao košarkaš i kao čovek!

Trener Toronto reptorsa, Darko Rajaković, počinje četvrtu sezonu na klupi ovog tima, a sada je govorio i o Kavaiju Lenardu.

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Srpski trener govorio je u opširnom intervjuu za hrvatski „Telesport“ o tome kako su on i njegovi saradnici godinama radili na kontinuitet u ekipi i razvoju igrača, a ocenio je da su i dobro birali na draftu.

- Iskustvo igranja u plej-ofu bilo je izuzetno važno za nas. Imali smo priliku da osetimo atmosferu takvih utakmica i vidimo šta je sve potrebno za pobedu. Za naš mladi tim to je bilo dragoceno iskustvo koje nam je donelo dodatnu veru i samopouzdanje za izazove koji su pred nama“, osvrnuo se 47-godišnjak iz Čačka na prošlu sezonu.

Ono što raduje navijače jedine franšize iz Kanade je to što Kavaj Lenard dolazi na mesto uspeha, u tim sa kojim je 2019. osvojio šampionski prsten.

- Kavaj je fantastičan i kao igrač i kao čovek. Iza njega je karijera vredna Kuće slavnih, višestruki je Ol-star i, što je posebno važno, igrač koji zna kako se pobeđuje. Donosi nam izuzetno visok nivo igre i još jednu dimenziju u odbrani koja može biti od velike pomoći“, istakao je Rajaković, svestan da je 35-godišnji krilni igrač došao u potpuno promenjenu sredinu u odnosu na šampionski tim pre sedam godina.

Rajaković je podvukao govoreći kako je evropska škola imala ogroman uticaj na njega kao srpskog trenera.

- Moj put do NBA bio je dug. Najveći deo moje karijere vezan je za Evropu, gde sam imao priliku da učim od nekih od najboljih evropskih trenera. To se nije promenilo ni danas. I dalje sa velikom pažnjom pratim sve što se dešava u evropskoj košarci. Mislim da je njen kvalitet poslednjih godina porastao i da u Evropi danas imamo odlične trenere i timove od kojih može nešto novo da se nauči - zaključio je Rajaković.