Mančester siti odigrao nestvarno drugo poluvreme i zgromio Liverpul (VIDEO)

"GRAĐANI" odličnim drugim poluvremenom razbili Crvene u derbiju 6. kola Premijer lige

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Neverovatno igra tim Enca Mareske i od početka sezone zna samo za pobede. Tako je bilo i ove nedelje na "Enfildu", gde su slavili sa 3:0.

Treba istaći da je velikih problema oko tima imao Andoni Iraola. Nije Španac mogao da računa na trojicu važnih igrača, Aleksandera Isaka, Kodija Gakpa i Dominika Soboslaja.

Odlučujući trenutak ove utakmice dogodio se u 62. minutu pri rezultatu 0:0. Vezista domaćina Rajan Gravenberh dobio je crveni karton, pa je engleski velikan ostao sa igračem manje.

Posle toga u juriš ka golu rivala su krenuli gosti. Samo 13 minuta im je bilo dovoljno da postignu tri gola. Redom su pogađali Erling Haland u 65, Žeremi Doku u 68, i Rajan Šerki u 78. minutu.

Do kraja utakmice Siti je bez problema sačuvao prednost i nastavio da niže trijumfe u svim takmičenjima.

Vredi pomenuti da je tim sa "Etihada" posle 73 godina dve godine zaredom u prvenstvu pobedio Crvene. Prošle sezone na "Enfildu" je bilo 2:1.

"Građani" su u Premijer ligi prvi na tabeli sa maksimalnih 18 bodova. Liverpul je na devetom mestu sa devet bodova.

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