Strah u Ferariju! Pozlilo Luisu Hamiltonu

Vozaču Ferarija, Luisu Hamiltonu, pozlilo je nakon trke u Singapuru.

AP Photo/Joan Monfort

Vozač Ferarija zbog zdravstvenog stanja nije se pojavio pred medijima nakon trke u Singapuru, a iz italijanskog tima potvrđeno je da mu je bila potrebna medicinska pomoć.

Hamilton je dobio dozvolu da preskoči uobičajene obaveze prema medijima nakon završetka trke.

Portparol Ferarija potvrdio je da se sedmostruki svetski šampion osećao loše po izlasku iz bolida i da ga je pregledao medicinski tim Međunarodne automobilske federacije (FIA).

Hamiltonove probleme dodatno je otežala i strateška greška tokom same trke. Britanac nije poslušao poziv Ferarija da ode u boks tokom perioda virtuelnog bezbednosnog automobila, zbog čega je morao da nastavi vožnju na starim, znatno istrošenim gumama.

Nedostatak prijanjanja ostavio ga je bez mogućnosti da u završnici odbrani svoju poziciju.

Hamilton je postepeno gubio mesta, a pretekli su ga vozač Mercedesa Kimi Antoneli i obojica predstavnika Meklarena, Lando Noris i Oskar Pjastri.

Iako se u jednom trenutku nalazio u konkurenciji za plasman na podijum, trku je završio na šestom mestu.