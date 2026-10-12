PONOVO U KLUPAMA: Učenici Jovine gimnazije u NS od danas nastavu pohađaju u zgradi gimnazije

UČENICI Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu od danas nastavu pohađaju u matičnoj zgradi te škole, nakon što su zvaršeni radovi na glavnoj kupoli.

Foto: Tanjug

Na sajtu Gimnazije u nedelju je objavljeno da će se od danas nastava održavati u zgradi Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, u Ulici Zlatne grede broj 4.

Ulaz u školu je sa Trga republike.

Objavljeno je i za koje smerove će se nastava odvijati u prvoj, a za koje u drugoj smeni.

Učenici su od septembra 2025. godine nastavu pohađali u tri druge škole.

Gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin, u subotu je obišao Jovinu Gimnaziju i najavio povratak učenika pre ranije najavljenog roka, 15. oktobra, zahvaljujući zajedničkom angažovanju Grada Novog Sada, Pokrajinske vlade i rukovodstva škole.

Prema njegovim rečima, Gradska uprava za inspekcijske poslove, odnosno Sektor građevinske inspekcije, donela je rešenje o ukidanju zabrane korišćenja svečane sale.

Mićin je najavio da će Grad Novi Sad nastaviti da ulaže u Jovinu gimnaziju i da je u narednom periodu planirana restauracija svečane sale, kao i izvođenje dodatnih radova na zgradi.

Direktor Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ Radivoje Stojković izjavio je u subotu da škola sa velikom radošću dočekuje povratak učenika.

(Tanjug)

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