Društvo

PONOVO U KLUPAMA: Učenici Jovine gimnazije u NS od danas nastavu pohađaju u zgradi gimnazije

T.J.

12. 10. 2026. u 10:18

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UČENICI Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu od danas nastavu pohađaju u matičnoj zgradi te škole, nakon što su zvaršeni radovi na glavnoj kupoli.

ПОНОВО У КЛУПАМА: Ученици Јовине гимназије у НС од данас наставу похађају у згради гимназије

Foto: Tanjug

Na sajtu Gimnazije u nedelju je objavljeno da će se od danas nastava održavati u zgradi Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, u Ulici Zlatne grede broj 4.

Ulaz u školu je sa Trga republike.

Objavljeno je i za koje smerove će se nastava odvijati u prvoj, a za koje u drugoj smeni.

Učenici su od septembra 2025. godine nastavu pohađali u tri druge škole.

Gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin, u subotu je obišao Jovinu Gimnaziju i najavio povratak učenika pre ranije najavljenog roka, 15. oktobra, zahvaljujući zajedničkom angažovanju Grada Novog Sada, Pokrajinske vlade i rukovodstva škole.

Prema njegovim rečima, Gradska uprava za inspekcijske poslove, odnosno Sektor građevinske inspekcije, donela je rešenje o ukidanju zabrane korišćenja svečane sale.

Mićin je najavio da će Grad Novi Sad nastaviti da ulaže u Jovinu gimnaziju i da je u narednom periodu planirana restauracija svečane sale, kao i izvođenje dodatnih radova na zgradi.

Direktor Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ Radivoje Stojković izjavio je u subotu da škola sa velikom radošću dočekuje povratak učenika.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Direktor Zmaj Jovine gimnazije iz NS-a došao da podrži studente koji žele da uče

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