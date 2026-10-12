ANALITIČARI O VUČIĆEVOM PLANU: Jug Srbije ulazi u novu fazu razvoja

Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, tokom obilaska Jablaničkog okruga najavio je specijalni program za jug Srbije, koji će doneti veća ulaganja, nova radna mesta i bolje uslove za život. Kako je istakao, cilj je da se zaustavi odlazak stanovništva, pomognu siromašnije opštine i stvore uslovi da mladi ostanu u svojim mestima, ali i da se deo onih koji su otišli vrati.

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Specijalni program obuhvata pet okruga (Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički okrug) i šest ključnih oblasti: industrijalizaciju i nove investicije, izgradnju i obnovu puteva i energetske infrastrukture, razvoj turizma, podršku poljoprivredi i proizvođačima, pomoć selima i izgradnju pristupačnih kuća za mlade, kao i ulaganje u obrazovanje. Vučić je najavio posebne subvencije za investitore, obnovu više od hiljadu kilometara lokalnih i regionalnih puteva, ulaganja u banje i turističke destinacije, kao i bolju podršku poljoprivrednicima.

Poseban akcenat biće na otvaranju novih fabrika i razvoju obrazovnih centara. Plan je da se u narednih osam godina realizuje 20 velikih investicija u pet okruga, uz otvaranje manjih proizvodnih pogona i izgradnju deset centara za dualno obrazovanje. Najavljeno je i dovođenje fakulteta i njihovih odeljenja u Leskovac, Vranje i Prokuplje, kako bi mladi imali više razloga da budućnost grade na jugu Srbije.

Foto: Printskrin Informer TV

O tome koliko je ovakav pristup važan i kakve rezultate može da donese razgovarali smo sa analitičarima.

Analitičar Ognjen Karanović ocenio je da je plan Aleksandra Vučića za jug Srbije ambiciozan i da bi mogao da donese značajne promene u privrednom razvoju ovog dela zemlje.

– Predsednik Vučić izneo je očekivanje da će u ovim okruzima biti otvoreno po dvadeset fabrika, uz razvoj dodatnih proizvodnih pogona i u manjim opštinama, izvan administrativnih centara. Reč je, dakle, o ambicioznom planu reindustrijalizacije juga i jugozapada Srbije. To, naravno, ne znači da u prethodnih četrnaest godina nije bilo značajnih ulaganja. Naprotiv, napredak je posebno vidljiv u Nišu, ali dosadašnje investicije nisu bile dovoljne da otklone sve posledice višedecenijskog ekonomskog zaostajanja - rekao je Karanović za "Novosti".

Karanović ističe da značaj programa nije samo u otvaranju novih fabrika, već i u pokretanju čitave lokalne privrede, što bi moglo da promeni ekonomsku sliku juga Srbije.

– Ključni cilj novog programa jeste otvaranje radnih mesta, jačanje lokalnih privreda i stvaranje uslova za dugoročno održivu zaposlenost. Istovremeno, razvoj industrije trebalo bi da podstakne trgovinu, uslužne delatnosti, ugostiteljstvo i turizam, naročito banjski i zdravstveni turizam, za koji ovaj deo Srbije poseduje značajne potencijale. Na taj način jug i jugozapad Srbije mogli bi da prevaziđu položaj pretežnih korisnika ekonomskih dobara i usluga stvorenih u razvijenijim delovima zemlje i postanu snažniji proizvođači, investitori i pružaoci usluga. U tome se ogleda suštinska ambicija predstavljenog programa: da se ekonomski razvoj Srbije ravnomernije rasporedi, a njen jug i jugozapad pretvore u prostore novih investicija, proizvodnje i zapošljavanja.

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Na kraju je dodao da je jug Srbije svoje poverenje poklonio Aleksandru Vučiću.

– Smatram da su građani ovog dela Srbije prepoznali značaj najavljenih mera i da su one sigurno bile važan faktor u njihovom opredeljenju da masovno podrže listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" na izborima 25. oktobra ove godine. Svi rezultati istraživanja javnog mnjenja govore u prilog činjenici da je srpski jug svoje srce i poverenje poklonio Aleksandru Vučiću - poručio je Karanović.

50.000 novih radnih mesta i šansa za ostanak mladih na jugu

Analitičar Ljubomir Đurić rekao je da "predstavljanje posebnog programa za razvoj juga Srbije predstavlja važan korak u definisanju prioriteta za region koji se suočava sa ekonomskim i demografskim izazovima".

- Sam program će biti koristan u različitim oblastima. U privredi, mere bi mogle da podstaknu nove investicije, ojačaju domaća preduzeća i doprinesu stvaranju stabilnijih radnih mesta. U infrastrukturi, bolja saobraćajna i komunalna povezanost mogla bi da smanji troškove poslovanja, poveća dostupnost tržišta i učini region privlačnijim za ulaganja. U poljoprivredi, ciljane investicije i bolja podrška proizvođačima mogle bi da povećaju produktivnost i omoguće veće učešće lokalnih proizvoda u lancima snabdevanja. Najavljeni cilj od 50.000 novih radnih mesta treba procenjivati ne samo prema ukupnom broju zaposlenih, već i prema njihovoj održivosti i kvalitetu. Ključni pokazatelji biće visina zarada, stabilnost zaposlenja, mogućnosti za stručno usavršavanje i sposobnost programa da zadrži mlade u lokalnim sredinama - kazao je Đurić.

Foto: Printskrin Tanjug TV

Dodao je i da je važno da se najavljene mere dosledno sprovedu, kako bi ulaganja donela nova radna mesta, podstakla razvoj privrede i omogućila građanima juga Srbije sigurniju budućnost.

- Za uspešnu realizaciju neophodni su precizno definisani ciljevi, rokovi i odgovornosti, kao i redovno javno izveštavanje o napretku. Ulaganja treba uskladiti sa stvarnim potrebama lokalnog stanovništva, uz uključivanje opština, privrede i građana u proces planiranja. Važno je obezbediti kontinuitet finansiranja, transparentne procedure i nezavisno praćenje uspešnosti pojedinačnih mera, posebno u pogledu broja i kvaliteta radnih mesta, rasta lokalne privrede i demografskih kretanja. Uspeh programa zato neće zavisiti samo od obima najavljenih ulaganja, već od njihove delotvornosti i dugoročne održivosti. Jug Srbije poseduje značajne potencijale, ali njihovo iskorišćavanje zahteva doslednu primenu mera, odgovorno upravljanje i stalno prilagođavanje programa potrebama regiona - smatra Đurić.

Nastavak politike razvoja Srbije

Analitičar Aleksa Tojčić ističe da Srbija od 2012. godine prolazi kroz proces ekonomskog i infrastrukturnog razvoja, a da najavljeni program za jug zemlje predstavlja nastavak te politike, sa posebnim fokusom na krajeve kojima je dodatna podrška najpotrebnija. Nove fabrike, putevi, ulaganja u poljoprivredu, turizam i obrazovanje trebalo bi da stvore uslove za ravnomerniji razvoj i omoguće da svaki deo Srbije dobije priliku za napredak, a mladi razlog da budućnost grade u svojim rodnim mestima.

– Ništa od toga ne bi bilo moguće da nemamo stabilne finansije i pun budžet. Godine 2012. budžet je iznosio 33 milijarde, a danas imamo blizu 100 milijardi. Imamo 550.000 zaposlenih više nego pre 14 godina. Srbija se pokrenula. Više niko ne mora da razmišlja o tome koliki je dinar u odnosu na evro. Godine 2012. prosečna plata pokrivala je oko 69 odsto prosečne potrošačke korpe, dok danas pokriva oko 109 odsto, što je jasan pokazatelj rasta životnog standarda – naveo je Tojčić.

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On je naglasio da je sada važno da se razvoj nastavi i da njegove rezultate osete građani u svim delovima zemlje. Najavljena ulaganja u jug Srbije, kako je istakao, trebalo bi da donesu nova radna mesta, bolju infrastrukturu i više mogućnosti za mlade da ostanu u svojim sredinama, zasnuju porodice i tu grade budućnost.

– Snažna Srbija znači da svaki njen deo ima priliku da napreduje. Zato građani treba dobro da pogledaju kakve smo ekonomske pokazatelje imali u prošlosti i da se time vode kada budu izlazili na birališta. Povratkom onih koji su nam već jednom uništili zemlju vrlo lako bismo mogli da se vratimo na brojke iz 2012. godine – poručio je Tojčić.