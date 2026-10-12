Turčin opalio šamar Dušanu Vlahoviću, hitno se oglasili iz Bešiktaša (VIDEO)
Bešiktaš je savladao Kodžaelispor sa 2:1, ali se o utakmici u Turskoj najviše priča zbog scene iz 82. minuta, kada je srpski napadač Dušan Vlahović ostao na zemlji posle duela sa štoperom gostiju Emirom Ortakajom
Domaći su tražili najstrožu kaznu i crveni karton, ali je sudija ostao nem. U završnici utakmice Vlahović je ušao u duel sa Ortakajom, nakon čega je pao i uhvatio se za lice. Fudbaleri Bešiktaša odmah su protestovali, smatrajući da je njihov napadač udaren u lice i da je sudija morao da reaguje.
Glavni arbitar Abdulah Bugra Taskınsoj nije dosudio penal, a iz VAR sobe, u kojoj je bio Juan Martinez Munuera, nije stigao poziv da pogleda snimak. Ortakaja je tako ostao na terenu, dok je odluka izazvala buru reakcija u turskim medijima.
Posle utakmice oglasio se i predsednik Bešiktaša Serdal Adali, koji nije štedeo reči na račun suđenja.
- U našoj sadašnjoj upravi imamo Aslana Kučukemrea iz Bokserskog saveza. Pomoći će nam na narednim utakmicama. Neka bar oni odlučuju o šamarima i udarcima koje dobijamo na mečevima", poručio je Adalı, u izjavi koju prenose turski mediji.
Njegove reči dodatno su raspalile polemiku oko sporne situacije i odluke sudijske ekipe. O spornoj sceni govorili su i bivši turski arbitri. Firat Ajdinus smatra da je Bešiktaš trebalo da dobije penal, uz napomenu da je sudija morao da proceni da li je reč o nedozvoljenom korišćenju ruke ili o nasilnom ponašanju.
Još oštriji bio je Ali Gultiken, koji je upitao da li su se pravila promenila i da li je sada dozvoljeno udariti protivnika, uz stav da je za takav udarac trebalo pokazati crveni karton.
Bešiktaš je na kraju sačuvao pobedu od 2:1, ali je sporna scena iz finiša utakmice postala glavna tema u Turskoj. Sada se čeka da li će se nadležni oglasiti povodom situacije koja je izazvala toliko polemike.
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