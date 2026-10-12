Fudbal

Turčin opalio šamar Dušanu Vlahoviću, hitno se oglasili iz Bešiktaša (VIDEO)

М.П.

12. 10. 2026. u 09:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Bešiktaš je savladao Kodžaelispor sa 2:1, ali se o utakmici u Turskoj najviše priča zbog scene iz 82. minuta, kada je srpski napadač Dušan Vlahović ostao na zemlji posle duela sa štoperom gostiju Emirom Ortakajom

Турчин опалио шамар Душану Влаховићу, хитно се огласили из Бешикташа (ВИДЕО)

Arife Karakum / AFP / Profimedia

Domaći su tražili najstrožu kaznu i crveni karton, ali je sudija ostao nem. U završnici utakmice Vlahović je ušao u duel sa Ortakajom, nakon čega je pao i uhvatio se za lice. Fudbaleri Bešiktaša odmah su protestovali, smatrajući da je njihov napadač udaren u lice i da je sudija morao da reaguje.

Glavni arbitar Abdulah Bugra Taskınsoj nije dosudio penal, a iz VAR sobe, u kojoj je bio Juan Martinez Munuera, nije stigao poziv da pogleda snimak. Ortakaja je tako ostao na terenu, dok je odluka izazvala buru reakcija u turskim medijima.

Posle utakmice oglasio se i predsednik Bešiktaša Serdal Adali, koji nije štedeo reči na račun suđenja.

- U našoj sadašnjoj upravi imamo Aslana Kučukemrea iz Bokserskog saveza. Pomoći će nam na narednim utakmicama. Neka bar oni odlučuju o šamarima i udarcima koje dobijamo na mečevima",  poručio je Adalı, u izjavi koju prenose turski mediji.

Njegove reči dodatno su raspalile polemiku oko sporne situacije i odluke sudijske ekipe. O spornoj sceni govorili su i bivši turski arbitri. Firat Ajdinus smatra da je Bešiktaš trebalo da dobije penal, uz napomenu da je sudija morao da proceni da li je reč o nedozvoljenom korišćenju ruke ili o nasilnom ponašanju.

Još oštriji bio je Ali Gultiken, koji je upitao da li su se pravila promenila i da li je sada dozvoljeno udariti protivnika, uz stav da je za takav udarac trebalo pokazati crveni karton.

Bešiktaš je na kraju sačuvao pobedu od 2:1, ali je sporna scena iz finiša utakmice postala glavna tema u Turskoj. Sada se čeka da li će se nadležni oglasiti povodom situacije koja je izazvala toliko polemike.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Legendarni Srbin je zgrožen!
Fudbal

0 2

Legendarni Srbin je zgrožen!

Srpski fudbaler Dušan Tadić preživeo je pravi emotivni rolerkoster na gostovanju njegovog NEC-a u Amsterdamu, gde se suočio sa ljubavlju bivših i žestokom mržnjom aktuelnih navijača.

12. 10. 2026. u 08:05

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Kobni susret čoveka i tigra - Preskočio ogradu zoo-vrta

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Kobni susret čoveka i tigra - Preskočio ogradu zoo-vrta