Partizan spreman za duplo kolo Evrolige: Crno-beli bez Karlika DŽonsa razbili Beč u ABA ligi! (FOTO)
KOŠARKAŠI Partizana odradili su jači trening pred duplo kolo Evrolige. Crno-beli su u 2. kolu B grupe ABA lige savladali Beč sa 99:78 (24:19, 27:19, 24:22, 24:18).
Odmarao je Karlik Džons, ali to se nimalo nije osetilo u igri. Klub iz Humske je dominirao od početka do kraja i zasluženo je stigao do drugog trijumfa u regionalnom takmičenju.
Igrom Beograđana na ovoj utakmici je dirigao Alesandro Pajola koji je upisao čak 12 asistencija, uz standarno dobru odbranu, a dao je i dva poena. Ovakva partija Italijana može da raduje navijače pred naredne izazove.
Dobra stvar za Partizan je ta da se na parket posle povrede vratio Lamar Stivens. On je u igri proveo malo više od 11 minuta i postigao četiri poena.
Već posle prvog poluvremena bilo je jasno da dileme oko pobednika neće biti. Crno-beli su na veliki odmor otišli sa +13 - 51:38.
Prvi deo meča obeležio je neverovatan pogodak Luke Vildoze koji je dao koš na isteku vremena sa svoje polovine.
Nastavio je Partizan da dominira i došao je u nekoliko navrata do velikih 20 razlike - 65:45. Gosti se nisu predavali, ali jedino što su uspeli je da malo smanje prednost vicešampiona ABA lige.
U pobedničkoj ekipi trojica košarkaša su postigla po 15 poena - Luka Vildoza, Žofri Lovernj i Bandža Si. Na drugoj strani najbolji je bio Nikola Jovanović sa 18, pratio ga je Aleksandar Langović sa 17.
Izabranici Đoana Penjaroje će u narednom kolu ABA lige gostovati Bosni. Beč će dočekati Zadar.
Crno-bele pre toga očekuju ozbiljni izazovi u Evroligi. Najpre u utorak dočekuju Panatinaikos (20.30), potom u četvrtak idu na noge Fenerbahčeu (19.45).
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