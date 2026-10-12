Region bruji zbog derbija srpskih klubova: Sudija svirao penal, a onda ga realizovao njegov rođeni brat

Jako čudna situacija...

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Zanimljiva vest stiže nam iz Republike Srpske! Fudbaleri Jedinstva iz Roćevića i Podrinja iz Janje odigrali su nerešeno 2:2 u derbiju osmog kola, a završnica utakmice izazvala je burne reakcije domaćeg kluba.

Jedinstvo je povelo u 11. minutu golom Vladimira Pantića, nakon dobre akcije Mihajla Pisića i strelca pogotka. Domaći su na poluvreme otišli sa minimalnom prednošću, ali je Podrinje u 74. minutu stiglo do izjednačenja.

Samo sedam minuta kasnije, Damjanović je ponovo doveo Jedinstvo u vođstvo od 2:1 i činilo se da će domaćin osvojiti sva tri boda. Ipak, u 85. minutu dosuđen je jedanaesterac za goste, koji je Pavle Maletić pretvorio u gol za konačnih 2:2.

Upravo je ta situacija izazvala nezadovoljstvo u redovima Jedinstva, pošto je penal dosudio glavni sudija Luka Maletić, brat igrača Podrinja koji je bio precizan sa bele tačke.

Domaći klub se ubrzo oglasio na društvenim mrežama, osporavajući odluku arbitra i način na koji je utakmica delegirana.

- Luka Maletić nosi bod u Janju nakon dosuđenog nepostojećeg penala u finišu koji realizuje... brat glavnog sudije. Skandal velikih razmera o kome će se tek čuti - naveli su iz Jedinstva.

U saopštenju su dodatno ukazali na to da im nije jasno zbog čega je za ovu utakmicu delegiran sudija koji je u bliskom srodstvu sa igračem jednog od klubova. Istovremeno, iz Jedinstva su istakli da je utakmica između dve ekipe protekla u fer i korektnoj atmosferi i čestitali Podrinju na prikazanoj igri.