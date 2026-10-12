PUKLO IZMEĐU PONOŠA I BLOKADERA: "Vode nas u 19. vek" (VIDEO)

ZDRAVKO Ponoš zadao je udarac blokaderima i predstavnicima Studentske liste, dovodeći u pitanje njihove političke ideje i odbijajući da im pruži bezrezervnu podršku.

Foto: printskrin/ twitter/@LaziDetektor

- I sad kad čujem neke ljude koji su se nekako nametnuli kao glasnogovornici Studentske liste to opravdava našu poziciju da se ne daje bezrezervna i bezuslovna podrška. Znate, ako imate ljude koji govoreći o Srbiji 21. veka govore o Nikolaju Velimiroviću, govore o carstvu nebeskom, o takvim stvarima, pa i rimski bog Janus je gledao napred a gledao je i unazad, ali i unapred. Ovi gledaju samo unazad i išli bi u 21. vek gledajući u 19. Mi mislimo da to tako ne može, da to nas to nigde ne vodi ne vodi- kazao je Ponoš.

ZDRAVKO PONOŠ: "STUDENTSKA LISTA NAS VODI U 19. VEK!" "I sad kad čujem neke ljude koji su se nekako nametnuli kao glasnogovornici Studentske liste to opravdava našu poziciju da se ne daje bezrezervna i bezuslovna podrška. Znate, ako imate ljude koji govoreći o Srbiji 21. veka govore o Nikolaju Velimiroviću, govore o carstvu nebeskom, o takvim stvarima, pa i rimski bog Janus je gledao napred a gledao je i unazad, ali i unapred. Ovi gledaju samo unazad i išli bi u 21. vek gledajući u 19. Mi mislimo da to tako ne može, da to nas to nigde ne vodi ne vodi." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 11, 2026