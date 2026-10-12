NAROD DOLAZI SEBI I DIŽE RUKE OD BLOKADERA: "Bio sam na njihovim protestima, ali neću glasati za njih" (VIDEO)

NAROD je postao svestan kakva su prevara blokaderi i njihovi kandidati na izborima.

Foto: N. Skenderija

Mnogi koji su ih u početku podržavali, sada otvoreno kažu da neće glasati za njih.

- Ja sam bio na skoro svim protestima od početka svega ovoga što se dešava u zemlji. Ali, iskreno da vam kažem, ja ne znam i ne verujem da ću glasati za Studentsku listu, jer uopšte mi nije jasno o čemu se ovde radi i uopšte mi se ne sviđa pravac kom oni idu. Malo sam zbunjen, iskreno da vam kažem - kazao je jedan gledalac, koji se uključio u emisiju "Utisak nedelje".

NAROD DOLAZI SEBI I DIŽE RUKE OD BLOKADERA: "Bio sam na njihovim protestima ali neću glasati za njih, !" "Ja sam bio na skoro svim protestima od početka svega ovoga što se dešava u zemlji. Ali, iskreno da vam kažem, ja ne znam i ne verujem da ću glasati za Studentsku listu, jer uopšte mi nije jasno o čemu se ovde radi i uopšte mi se ne sviđa pravac kom oni idu. Malo sam zbunjen, iskreno da vam kažem." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 11, 2026