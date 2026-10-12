NAROD DOLAZI SEBI I DIŽE RUKE OD BLOKADERA: "Bio sam na njihovim protestima, ali neću glasati za njih" (VIDEO)
NAROD je postao svestan kakva su prevara blokaderi i njihovi kandidati na izborima.
Mnogi koji su ih u početku podržavali, sada otvoreno kažu da neće glasati za njih.
- Ja sam bio na skoro svim protestima od početka svega ovoga što se dešava u zemlji. Ali, iskreno da vam kažem, ja ne znam i ne verujem da ću glasati za Studentsku listu, jer uopšte mi nije jasno o čemu se ovde radi i uopšte mi se ne sviđa pravac kom oni idu. Malo sam zbunjen, iskreno da vam kažem - kazao je jedan gledalac, koji se uključio u emisiju "Utisak nedelje".
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