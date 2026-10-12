Bosna krade Srbiji i Nemačkoj fudbalera Barselone

Ćatović ima pravo da nastupa za tri reprezentacije

Foto: Instagram/catovic.mirzaa

Mirza Ćatović, mladi vezista Barselone, mogao bi da zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, iako je u konkurenciji i Srbija. Sportski direktor Fudbalskoh saveza BiH, Emir Spahić, je, prema pisanju katalonskih medija, već krenuo u akciju kako bi privoleo talentovanog fudbalera da obuče dres "zmajeva".

Prema navodima "Sporta", Spahić je otputovao u Barselonu kako bi uživo pratio mladog fudbalera i pokušao da ga ubedi da izabere reprezentaciju BiH. U trci za njegov potpis, međutim, pominju se i Srbija i Nemačka, pa bi odluka talentovanog veziste mogla da izazove veliku pažnju.

Ćatović je poreklom iz Sandžaka, rođen je u Tutinu, a sa porodicom se tokom detinjstva preselio u Nemačku. Nastupao je za mlađe selekcije nemačke reprezentacije, ali pitanje njegovog seniorskog reprezentativnog izbora i dalje je otvoreno.

Reč je o levonogom vezisti visokom 193 centimetra, koji nastupa za B tim Barse. Trenutno je tamo na pozajmici iz Štutgarta, a otkupna cena je između pet i 10 miliona evra.