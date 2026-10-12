Svet

ČETIRI OPERACIJE, 241 MIGRANT: Pojačana pripravnost na jugu Grčke

D.D.

12. 10. 2026. u 10:28

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PRIPADNICI grčke Obalske straže i Fronteksa spasili su 241 migranta koji su se nalazili u čamcima južno od Krita u okviru četiri različite operacije, saopštila je danas Obalska straža.

ЧЕТИРИ ОПЕРАЦИЈЕ, 241 МИГРАНТ: Појачана приправност на југу Грчке

Foto: Eli Unger/Alamy/Profimedia

Ističe se da su spaseni migranti prebačeni u luku Jerapetra na južnoj obali Krita.

U saopštenju se navodi da su lučke vlasti u pojačanoj operativnoj pripravnosti nakon što je zabeležen kontinuirani pritisak migranata na južne pomorske granice Grčke, preneo je "Katimerini".

(Tanjug)

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