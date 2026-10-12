ČETIRI OPERACIJE, 241 MIGRANT: Pojačana pripravnost na jugu Grčke
PRIPADNICI grčke Obalske straže i Fronteksa spasili su 241 migranta koji su se nalazili u čamcima južno od Krita u okviru četiri različite operacije, saopštila je danas Obalska straža.
Ističe se da su spaseni migranti prebačeni u luku Jerapetra na južnoj obali Krita.
U saopštenju se navodi da su lučke vlasti u pojačanoj operativnoj pripravnosti nakon što je zabeležen kontinuirani pritisak migranata na južne pomorske granice Grčke, preneo je "Katimerini".
(Tanjug)
Preporučujemo
"KASAPIN RUBIO NIJE DOBRODOŠAO": Haos u Grčkoj, ljudi masovno izašli na ulice (FOTO/VIDEO)
07. 10. 2026. u 07:25
ZEMLjOTRES U GRČKOJ: Udar jačine 4,1 stepen po Rihteru, evo gde je bio epicentar
30. 09. 2026. u 07:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)