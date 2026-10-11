Vlahović nastavlja da rešeta: Srbin postigao novi gol i ispisao istoriju! (VIDEO)
Preporod napadača Orlova od dolaska u Istanbul.
Fudbaleri Bešiktaša slavili su protiv Kodžaelija rezultatom 2:1 (2:1), u jednom od najzanimljivijih mečeva sedmog kola turske Superlige.
Prvo poluvreme obeležila je goleada, jer su postignuta sva tri pogotka, a jedan od njih je bio delo Dušana Vlahovića!
Srpski reprezentativac je u 35. minutu dao gol iz penala i ispisao istoriju crno-belih iz Istanbula, postavši prvi igrač u 21. veku koji je kao starter u četiri uzastopna meča isto toliko puta bio strelac!
Pogledajte kako je izgledao istorijski trenutak za "Crne orlove":
Francuski ljubimac navijača Paskal Nouma je u sezoni 2000/01. nanizao čak pet prvenstvenih utakmica sa postignutim golom, ali mu je rekord izmakao jer nije uspeo da se upiše u strelce na svom debitantskom nastupu u prvoj postavi.
Godinu dana kasnije, ikona turskog fudbala Ilhan Mansiz bio je precizan na pet od prvih šest mečeva koje je počeo na startu šampionata, ali ni on nije bio strelac na sva četiri uvodna susreta.
Inače, prethodno je Kokču u 10. minutu doveo Bešiktaš u vođstvo protiv Kodžaelija, dok je pre Vlahovićevog gola, izjednačio Šou u 27. minutu.
Do kraja se rezultat nije menjao, pa je zahvaljujući bivšem napadaču Partizana, Fiorentine i Juventusa, Bešiktaš upisao nova tri boda, sa kojim je ostao u samom vrhu tabele Superlige.
Ispred njih je samo lider i gradski rival Galatasaraj sa 16 bodova, Vlahovićev tim ima 15 poena, dok je Amed na 14...
Kolo će zaključiti meč fenjeraša Gectepea i Ejupa, koji je na programu u ponedeljak.
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